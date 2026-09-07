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Karaisalı yangınında arazöz devrildi: 2 orman işçisi yaralandı

Adana'nın Karaisalı ilçesi Çorlu Mahallesi'nde yangına müdahale eden arazöz devrildi; 2 orman işçisi yaralandı, ekipler yangına müdahalesini sürdürüyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 20:14

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karaisalı yangınında arazöz devrildi: 2 orman işçisi yaralandı

olay yeri ve müdahale:

Olay, Karaisalı ilçesine bağlı Çorlu Mahallesi'nde meydana geldi. Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz, yangına müdahale ettiği sırada devrildi. Araçta bulunan 2 orman işçisi yaralandı.

Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek işçileri hastaneye kaldırdı. Devrilen arazöz, bulunduğu bölgeden kepçe yardımıyla kurtarıldı.

yaralananların durumu ve müdahale:

Yaralanan işçiler sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Olay yerinde görev yapan ekipler çalışmaları koordineli şekilde yürüttü.

yangınla mücadele sürüyor:

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor; ekipler aynı zamanda devrilen aracın etkisini azaltmaya yönelik düzenlemeleri sürdürdü. Olayla ilgili çalışmaların ve yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

ADANA’NIN KARAİSALI İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINA MÜDAHALE EDEN BİR ARAZÖZ DEVRİLDİ, KAZADA 2...

ADANA’NIN KARAİSALI İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINA MÜDAHALE EDEN BİR ARAZÖZ DEVRİLDİ, KAZADA 2 ORMAN İŞÇİSİ YARALANDI. YARALANAN İŞÇİLER SAĞLIK EKİPLERİNCE HASTANEYE KALDIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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