Karaisalı yangınında arazöz devrildi: 2 orman işçisi yaralandı

olay yeri ve müdahale:

Olay, Karaisalı ilçesine bağlı Çorlu Mahallesi'nde meydana geldi. Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz, yangına müdahale ettiği sırada devrildi. Araçta bulunan 2 orman işçisi yaralandı.

Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek işçileri hastaneye kaldırdı. Devrilen arazöz, bulunduğu bölgeden kepçe yardımıyla kurtarıldı.

yaralananların durumu ve müdahale:

Yaralanan işçiler sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Olay yerinde görev yapan ekipler çalışmaları koordineli şekilde yürüttü.

yangınla mücadele sürüyor:

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor; ekipler aynı zamanda devrilen aracın etkisini azaltmaya yönelik düzenlemeleri sürdürdü. Olayla ilgili çalışmaların ve yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

ADANA’NIN KARAİSALI İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINA MÜDAHALE EDEN BİR ARAZÖZ DEVRİLDİ, KAZADA 2 ORMAN İŞÇİSİ YARALANDI. YARALANAN İŞÇİLER SAĞLIK EKİPLERİNCE HASTANEYE KALDIRILDI.