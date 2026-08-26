Ticarette yeni ivme: Suriye ile orta vadede 10 milyar dolar hedefi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye’de yürüttüğü temaslar kapsamında ekonomi yönetimi ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek iki ülke arasındaki ticaret, gümrük kolaylıkları ve yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bolat, geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar 750 milyon dolar seviyesine ulaştığını ve orta vadede hedeflerinin 10 milyar dolar olduğunu söyledi.

gelişen ilişkiler ve siyasi zeminin yansımaları:

Bakan Bolat, toplantıda 8 Aralık 2024 tarihine atıf yaparak Suriye’de son dönemde yaşanan kurumsal ve siyasi iyileşmelerin ekonomik iş birliğini destekleyeceğini vurguladı. Türkiye ile Suriye arasındaki tarihsel bağlara işaret eden Bolat, Türkiye’deki yaklaşık 3,5 milyona yakın Suriyeli nüfusun iki ülke ilişkilerini pekiştirdiğini ifade etti.

Bolat, ekonomik entegrasyonun siyasi ve jeopolitik alanda da etkili olacağını belirterek, ekonomik iş birliğinin hızlanmasının ittifak ilişkilerini genişleteceğini ve bölgesel istikrara katkı sağlayacağını kaydetti.

gümrük kapıları, lojistik ve OSB yatırımları:

Bakan toplantıda mevcut sınır kapılarının yenilenmesi, genişletilmesi ve modernize edilmesi yönündeki çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Mevcut olarak Cilvegözü, Karkamış, Öncüpınar, Akçakale ve Yayladağı kapılarında hem ticaret hem de yolcu geçişlerinin yoğun şekilde devam ettiğini aktardı.

Bolat, Nusaybin-Kamışlı Gümrük Kapısı ile ilgili olarak Suriye tarafından bu yıl sonuna kadar açılması yönünde söz aldıklarını belirtti ve bunun Suriye için yeni bir giriş kapısı olmasının yanı sıra Irak ve Körfez ülkelerine yönelik transit ticarette de olumlu etkileri olacağını söyledi. Ayrıca İslahiye-Gaziantep ve Meydan Ekbez demiryolu gümrüğünün açılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü; Türkiye tarafının üzerlerine düşen adımları atıp Suriye tarafını teşvik ettiklerini vurguladı.

Bakan, organize sanayi bölgesi yatırımları ve diğer altyapı projelerinin iki ülke iş dünyasının öncelikli gündeminde olduğunu ve bu adımların ticaret hacmini artırma stratejisinin merkezinde yer aldığını ifade etti.

Bolat ayrıca Suriye sahasındaki bazı güvenlik ve siyasi gelişmelere de değindi. SDG’nin kendini feshetmesi ve Suriye ordusu ile devlet kurumlarına entegrasyon sinyallerinin bölge için olumlu olduğunu belirtti. ABD’nin Suriye’yi 47 yıl sonra teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmasının ekonomik ilişkilere hız kazandıracağını söyledi.

Bakan Bolat sözlerini bölgesel istikrar ve toplumsal huzurun gelişmesine vurgu yaparak tamamladı ve ticari adımların siyasi ve ekonomik bütünleşmeyi güçlendireceğine dikkat çekti.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, "TÜRKİYE-SURİYE ARASINDA GEÇEN YIL 3 MİLYAR 750 MİLYON DOLARLIK TİCARET HACMİ GERÇEKLEŞTİ. HEDEFİMİZ BU RAKAMI ORTA VADE DE 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAK" DEDİ.