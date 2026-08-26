Niğde'de yapılandırma çağrısı: SGK borçlarında son gün 31 Ağustos

niğde sgk il müdürü uyardı:

Niğde Sosyal Güvenlik İl Müdürü Eray Buz, SGK'ya borcu bulunan vatandaşlar ve işverenler için getirilen yeni borç yapılandırmasına ilişkin detayları paylaştı. Buz, 2026/15 sayılı SGK Genelgesi kapsamında sağlanan kolaylıkların amaçlandığı gibi esnaf ve işverenlerin üzerindeki mali yükü hafifletmeyi hedeflediğini belirtti.

yapılandırma kapsamı ve faiz indirimi:

Buz, düzenleme ile daha önce azami 36 ay olan taksit süresinin borçlunun mali durumuna göre 72 aya kadar çıkarılabildiğini söyledi. Ayrıca yıllık tecil faiz oranının önceki %39 seviyesinden %29'a indirildiğini vurguladı. Bu değişikliklerin borç yükünün uzun vadeye yayılması ve aylık ödeme tutarlarının düşürülmesi açısından önemli avantajlar sağladığı belirtildi.

teminat muafiyeti ve başvuru süreci:

Buz, esnaf ve işverenlerin üzerindeki finansal baskıyı azaltmak amacıyla, 10 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat şartının kaldırıldığını açıkladı. Başvuru ve ödeme takvimine ilişkin olarak ise ilk taksit ödemesinin son tarihinin 31 Ağustos 2026 olduğunu hatırlattı.

Başvuruların son güne bırakılmaması uyarısında bulunan Buz, muhtemel yoğunluk ve başvuru gecikmelerinin önüne geçmek için Niğde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile Bor Şehit Ömer Halisdemir Sosyal Güvenlik Merkezinin hafta sonunda da hizmet vereceğini ifade etti.

SGK'nın yayımladığı genelge çerçevesinde borçluların yapılandırma imkanlarından yararlanabilmeleri için sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerektiği kaydedildi. Buz, hak kaybının önlenmesi için başvuruların zamanında yapılmasını özellikle tavsiye etti.

NİĞDE SGK MÜDÜRÜ ERAY BUZ’DAN SGK BORÇLULARINA KRİTİK ÇAĞRI