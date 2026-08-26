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Akçay-Midilli hattı ilk ayında yoğun talep aldı

Balıkesir'in 29 Temmuz'da Akçayport'tan başlattığı BADO Akçay-Midilli hattı ilk ayında %95 doluluk ve tek yönde 412 yolcuyla ilgi çekti.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 16:09

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 16:19

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Akçay-Midilli hattı ilk ayında yoğun talep aldı

Akçay-Midilli hattı ilk ayında yüksek doluluk oranı yakaladı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından 27 yıl aradan sonra yeniden hizmete açılan Akçay Gümrük Limanı (Akçayport) ve bu limandan işletilen BADO Akçay-Midilli Deniz Otobüsü hattı, 29 Temmuz'da başlayan seferlerin ilk ayında yoğun ilgi gördü.

sefer performansı ve yolcu verileri:

Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. (BTT) tarafından yürütülen seferlerde, hattın ilk ayında doluluk oranları beklentilerin üzerinde seyretti. Hafta içi seferlerinin de hafta sonları kadar talep görmesiyle bir seferde tek yönde en yüksek yolcu sayısı 412 yolcu olarak kaydedildi; ortalama doluluk oranı ise %95'e ulaştı.

Hattın kısa sürede benzer yoğunluğu yakalaması, hem bölge halkının hem de Midilli'den gelen ziyaretçilerin ulaşım tercihlerini etkiledi. BADO seferleri, körfezde yeni bir ulaşım alternatifi sunarak günlük hareketliliği artırdı.

bölge turizmi ve ekonomik etkiler:

BTT Genel Müdürü Mustafa Ömür Boyuer, fizibilite çalışmaları öncesinde hattın cazibe merkezi olabileceğinin öngörüldüğünü, ancak ilginin beklenenin üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Boyuer, hattı yalnızca iki nokta arasında ulaşım sağlayan bir güzergâh olarak görmediklerini; bunun aynı zamanda Balıkesir'in turizm potansiyelini güçlendiren önemli bir bağlantı olduğunun altını çizdi.

Açıklamada, Akçayport'un son teknolojiyle donatılarak yeniden hizmete açıldığı ve projenin akılcı değerlendirme ile minimum maliyetle hayata geçirildiği vurgulandı. Ayrıca Ege ve Marmara kıyılarında yeni hatlar açılması için fizibilite ve altyapı çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Yerel halk da hattın sağladığı kolaylıktan memnuniyetini dile getirdi. Güre'den gelen Şahika Evren ve bölge sakinleri, Midilli'ye ulaşımın kısalmasının seyahatleri için büyük avantaj olduğunu belirtirken, Hacer Kızıltepe, hattın Ayvalık'a gitme zorluğunu hafiflettiğini ve projenin büyük bir hizmet olduğunu söyledi. Nihan Nalbantoğlu ve Mustafa Kulaksızoğlu da hizmetten duydukları memnuniyeti paylaştı.

Hattın ilk ay performansı, körfez turizmini canlandırma ve yerel ekonomiye hareket katma potansiyelini gösterdi. Yetkililer, önümüzdeki dönemlerde yolcu sayısının artarak devam etmesini beklediklerini ve hattın bölgeye katkısının sürdürüleceğini belirtiyor.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET AKIN’IN 27 YIL ARADAN SONRA YENİDEN HAYATA GEÇİRDİĞİ...

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET AKIN’IN 27 YIL ARADAN SONRA YENİDEN HAYATA GEÇİRDİĞİ AKÇAY GÜMRÜK LİMANI İLE BADO AKÇAY-MİDİLLİ DENİZ OTOBÜSÜ HATTI, DAHA İLK AYINDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ. BADO SEFERLERİ YÜZDE 95’İ DOLULUK ORANINA ULAŞILIRKEN, 1. AYINDA 412 YOLCU İLE TEK YÖNDE, BİR SEFERDE EN YÜKSEK SAYIYI GÖRDÜ. KÖRFEZ’İN YENİ ULAŞIM ALTERNATİFİ SAYESİNDE TURİZM VE BÖLGE EKONOMİSİ DE CANLANDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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