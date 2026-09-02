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Karakoçan'da kırsal alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı

Karakoçan Hamzalı mevkiinde kırsalda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı; bölgeye çok sayıda ekip sevk edilip müdahale sürüyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 14:37

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 14:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karakoçan'da kırsal alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı

Karakoçan'da kırsal alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, Hamzalı köyü mevkiinde kırsal alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler büyüyerek çevredeki ormanlık alana sıçradı. Olayı bildiren ihbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ve söndürme çalışmaları başlatıldı.

sevk edilen ekip ve araçlar:

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye yönlendirilen unsurlar arasında 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 3 pikap, 6 teknik eleman, 10 muhafaza memuru ve 45 orman işçisi bulunuyor. Ayrıca, bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi de gönderildi.

müdahale ve sahadaki durum:

Ekipler alevlerle karadan müdahale ediyor; rüzgarın yönü ve hızı çalışmaları etkiliyor. Söndürme çalışmaları öncelikle alevin yerleştiği hat ve orman kenarı üzerinde yoğunlaştırıldı. Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü ve bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını bildirdi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı; çalışmaların ilerleyişine göre durumla ilgili yeni bilgiler paylaşılacak.

KARAKOÇAN İLÇESİNDE KIRSALDA BAŞLAYAN YANGIN, ORMANLIK ALANA SIÇRADI

KARAKOÇAN İLÇESİNDE KIRSALDA BAŞLAYAN YANGIN, ORMANLIK ALANA SIÇRADI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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