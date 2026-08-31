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Karaköy'de taksiden indirilmeye çalışılan kanadalı turist Alex Soliman'ın saldırı anları kamerada

Karaköy'de taksiye binen Kanadalı turist Alex Soliman, iki kadın tarafından gasp edildiğini, 6 bin 500 lirasının alındığını ve bıçakla yaralandığını söyledi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karaköy'de taksiden indirilmeye çalışılan kanadalı turist Alex Soliman'ın saldırı anları kamerada

olay iddiası:

Kanadalı turist Alex Soliman, Karaköy'de bindiği takside, taksi şoförüyle birlikte hareket ettikleri öne sürülen 2 kadın tarafından gasp edildiğini iddia etti. Soliman, yanında bulunan 6 bin 500 lira'nın alındığını ve POS cihazından zorla 3 bin 375 lira çekildiğini söyledi. Olay sırasında kadınlardan birinin elinde bıçak bulunduğunu, kollarında ve bileğinde kesikler oluştuğunu belirtti.

görüntülerde ne var:

Olay anına ait güvenlik kamerası kayıtlarında, taksinin yol üzerinde durduğu, turistin araçtan indirilmeye çalışıldığı ve aracın yanından inen kişilerce saldırıya uğradığı anlar yer aldı. Görüntülerde saldırının kısa süre içinde gerçekleştiği ve şüphelilerin olay yerinden uzaklaştığı görülüyor; ayrıca bazı anlar cep telefonu kamerasına da yansımış durumda.

sağlık durumu ve süreç:

Hastaneye başvuran Soliman'ın kol ve bileğinde kesikler tespit edildiği, sağlık durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Soliman'ın olayla ilgili şikayetçi olacağı ve olayın görüntü kayıtlarının iddiaların doğrulanmasında önemli rol oynadığı aktarıldı.

Karaköy’de turiste gasp ve bıçaklı saldırı iddiası: Olay anının görüntüleri ortaya...

Karaköy’de turiste gasp ve bıçaklı saldırı iddiası: Olay anının görüntüleri ortaya çıktı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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