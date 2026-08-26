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Karaman'da erkenci Gala hasadı başladı, rekolte yüksek

Karaman'da yazlık Gala çeşidiyle erkenci elma hasadı başladı; geçen yılki donun ardından üretim yükseldi, üreticiler 800 bin tonluk rekolte bekliyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 12:12

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Karaman'da erkenci Gala hasadı başladı, rekolte yüksek

Karaman'da erken yazlık Gala hasadı başladı:

Türkiye'nin elma deposu kentlerinden Karaman'da erkenci yazlık Gala çeşidinin hasadı başladı. Geçen yıl asrın donu nedeniyle üretimde ciddi düşüş yaşanırken, bu yıl rekoltenin yüksek olması üreticilere moral verdi.

ağaç sayısı ve hasat takvimi:

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, ilin ağaç sayısının 15 milyonu geçtiğini ve bunun Karaman'ı Türkiye birincisi konumuna getirdiğini belirtti. Bayram, hasadın yazlık Gala ile başladığını ve 'hasadımız Kasım ayına kadar devam edecek' dediğini aktardı.

rekolte beklentisi ve üretici değerlendirmeleri:

Bayram, bu yıl hasadın yaklaşık 60 gün süreceğini, hasadın bu yıl 15 gün geç başladığını ve geçen yıl yaşanan zararların ardından bu yıl bereketli bir sezon beklendiğini söyledi. Kurum tarafından iletilen beklentiye göre Karaman için bu yıl yaklaşık 800 bin tonla tarihinin en yüksek rekoltesi öngörülüyor.

Elma üreticisi Kadir Şahin de geçen yıl don nedeniyle neredeyse ürün kalmadığını, bu yıl ise 'Karaman genelinde çok güzel' sözleriyle rekoltenin iyi olduğunu dile getirdi.

TÜRKİYE&#039;NİN ELMA DEPOSU KENTLERİNDEN OLAN KARAMAN&#039;DA ERKENCİ ELMA HASADI YAZLIK GALA ÇEŞİDİYLE...

TÜRKİYE'NİN ELMA DEPOSU KENTLERİNDEN OLAN KARAMAN'DA ERKENCİ ELMA HASADI YAZLIK GALA ÇEŞİDİYLE BAŞLADI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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