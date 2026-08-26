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Sinop'ta sürdürülebilir avcılık için sezon öncesi uyarı ve bilgilendirme

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026-2027 sezonu öncesi balıkçıları mevzuata uymaya, av araçlarını uygun kullanmaya ve kaynakları korumaya uyardı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Berk Doğan

Sinop'ta sürdürülebilir avcılık için sezon öncesi uyarı ve bilgilendirme

Sinop'ta sezon öncesi bilgilendirme toplantısı

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026-2027 balıkçılık sezonu öncesinde balıkçılara yönelik bir değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantının amacı, avcılık faaliyetlerinin sürdürülebilir, etkin ve mevzuata uygun biçimde yürütülmesini sağlamaktı.

Toplantıya Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ümit Yıldırım, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Faruk Üresin, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, sektör paydaşları ve su ürünleri mühendisleri katıldı. Sunumlar ve değerlendirmeler, yeni sezon için uygulanacak kural ve denetim planları merkezinde gerçekleştirildi.

toplantının gündemi:

Sunumunu yapan Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Bülent Yılmaz, avcılık faaliyetlerinde uyulması gereken kurallar ile av araçlarının mevzuata uygun kullanımına ilişkin ayrıntıları aktardı. Katılımcılar, mevcut mevzuatın uygulanması, izleme-denetim yoğunluğu ve mevsimsel kısıtlamalar konusunda bilgilendirildi.

Gündem maddeleri arasında su ürünleri kaynaklarının korunması, ağ ve av tekniği standartları, yasak türlerin korunması ve raporlama süreçlerinin sadeleştirilmesi yer aldı. Toplantıda ayrıca çıkabilecek hukuki ve idari soru ve uygulamalar masaya yatırıldı.

denetim ve sürdürülebilirlik önlemleri:

Toplantıda vurgulanan en önemli nokta, sürdürülebilir balıkçılık için denetim ve kontrol çalışmalarının artırılması gerektiği oldu. Yetkililer, denizlerdeki stokların korunması için av araçlarının kurallara uygun kullanılmasının ve yasa dışı avcılığın engellenmesinin önemli olduğunu belirtti.

Katılımcılar, sahada yapılacak denetimlerin yoğunlaştırılacağını, ihlal tespit edilen durumlarda mevzuat çerçevesinde gerekli yaptırımların uygulanacağını ifade etti. Ayrıca sektörün mağdur olmaması için mevzuatın doğru anlaşılması ve uygulanmasının önemi defalarca gündeme getirildi.

Ümit Yıldırım, yeni sezon öncesinde bilgilendirmenin önemine dikkat çekerek tüm paydaşların kurallara hassasiyetle uymasının balıkçılığın geleceği açısından kritik olduğunu söyledi. Toplantı, sektör temsilcilerinin sorularının yanıtlanması ve çözüm önerilerinin tartışılmasıyla sona erdi.

Yetkililer, balıkçıların mağduriyet yaşamamaları için yürürlükteki mevzuatı takip etmelerini, av araçlarını mevzuata uygun hale getirmelerini ve koruma önlemlerine riayet etmelerini bir kez daha hatırlattı.

SİNOP’TA 2026-2027 BALIKÇILIK SEZONU ÖNCESİNDE, BALIKÇILIK FAALİYETLERİNİN DAHA ETKİN...

SİNOP’TA 2026-2027 BALIKÇILIK SEZONU ÖNCESİNDE, BALIKÇILIK FAALİYETLERİNİN DAHA ETKİN, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE MEVZUATA UYGUN ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİ AMACIYLA DEĞERLENDİRME VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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