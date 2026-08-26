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Zafer bayramı'nda Merkezefendi'de küçük bilim insanlarının atölye günü

Merkezefendi Atatürk Bilim Merkezi, 30 Ağustos'ı 5-18 yaş arası için algoritma, robotik ve kodlama atölyeleriyle kutluyor; başvurular internetten.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 12:19

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 12:43

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EDİTÖR: Berk Doğan

Zafer bayramı'nda Merkezefendi'de küçük bilim insanlarının atölye günü

Merkezefendi'de 30 Ağustos coşkusu bilimle buluşuyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Merkezefendi Belediyesi'ne bağlı Atatürk Bilim Merkezi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na yönelik eğitim programlarıyla çocuk ve gençlere bilimsel deneyim sunuyor. Merkez, farklı yaş gruplarına özel atölyeler hazırlayarak gençlerin öğrenme, üretme ve keşfetme süreçlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Atölye programı ve hedefleri:

Program üç yaş grubuna göre yapılandırıldı. 5-8 yaş grubuna yönelik Algoritma Atölyesi, temel mantık ve problem çözme becerilerini oyunlaştırılmış etkinliklerle destekleyecek. 9-13 yaş aralığı için planlanan 3 Boyutlu Tasarım ve Robotik Atölyesi, tasarım odaklı düşünme ve robotik uygulamalarla öğrencilerin üretkenliğini artırmayı amaçlıyor. 13-18 yaş grubuna yönelik Kodlama ve Web Tasarım Atölyesi ise gençlere kodlama temelleri ve web tasarım becerileri kazandırarak analitik düşünme yeteneklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Tarih, seanslar ve kayıt:

Atölyelerin takvimi şu şekilde açıklandı: Kodlama ve Web Tasarım Atölyesi 28 Ağustos Cuma günü saat 10.30, 14.30 ve 16.30 seanslarında; Algoritma Atölyesi 28 Ağustos Cuma ve 29 Ağustos Cumartesi günleri saat 09.30, 11.30, 13.30 ve 15.30 oturumlarında; 3 Boyutlu Tasarım ve Robotik Atölyesi ise 29 Ağustos Cumartesi günü 10.30, 14.30 ve 16.30 seanslarında gerçekleştirilecek. Etkinlikler kontenjanla sınırlı olup katılmak isteyenlerin kayıtlarını www.ataturkbilimmerkezi.com adresi üzerinden tamamlamaları gerekiyor.

Belediye yetkilileri, bu tür etkinliklerin hem bayram coşkusunu anlamlı kıldığını hem de gençlerin teknoloji ve bilim alanındaki yetkinliklerini geliştirdiğini vurguluyor. Katılımcılar, hem uygulamalı atölyeler aracılığıyla yeni beceriler edinme fırsatı bulacak hem de Zafer Bayramı'nı bilimsel faaliyetlerle kutlama imkânı yakalayacak.

BELEDİYE BÜNYESİNDE HİZMET VEREN ATATÜRK BİLİM MERKEZİ, ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN ÖĞRENME, ÜRETME VE...

BELEDİYE BÜNYESİNDE HİZMET VEREN ATATÜRK BİLİM MERKEZİ, ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN ÖĞRENME, ÜRETME VE KEŞFETME SÜREÇLERİNE KATKI SUNMAK AMACIYLA FARKLI YAŞ GRUPLARINA YÖNELİK BİLİM ATÖLYELERİ HAZIRLADI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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