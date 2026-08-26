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Gençler kültür ve fikir için Başiskele'de buluştu

24-27 Ağustos'ta Başiskele'de düzenlenen Anadolu Mektebi Uluslararası Edebiyat ve Kültür Kampı, öğretmen, akademisyen ve gençleri kültürel etkileşime taşıdı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Gençler kültür ve fikir için Başiskele'de buluştu

Başiskele ev sahipliğinde uluslararası edebiyat kampı

Anadolu Mektebi’nin kuruluşunun 15. yılı kapsamında düzenlenen Uluslararası Edebiyat ve Kültür Kampı, 24-27 Ağustos tarihlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Aytepe Diriliş Kamp Alanı'nda gerçekleştirildi. Farklı şehirlerden ve ülkelerden gelen öğretmen, akademisyen ve öğrenciler; edebiyat, kültür ve fikir odaklı etkinliklerde bir araya geldi.

programlar ve anma paneli:

Kamp süresince düzenlenen oturumlar, atölyeler ve paneller arasında özellikle "Mehmet Akif Ersoy’u Anma Paneli" öne çıktı. Panele Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı ve eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü, SETA Başkanı Prof. Dr. Nebi Miş, eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Celalettin Lekesiz, merkez valileri Aydın Nezih Doğan ve Mevlüt Bilici ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

uluslararası katılım ve hedeflenen kazanımlar:

Kampa Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra Azerbaycan, Bosna-Hersek, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya ve Özbekistan'dan öğretmen, akademisyen ve öğrenciler katıldı. Programın amacı, katılımcıların edebiyat, kitap, fikir ve sanat ekseninde bir araya gelmesini sağlamak; farklı kültürleri tanıtmak ve katılımcılar arasında dostluk bağlarını güçlendirmektir.

Etkinlikler kapsamında yürütülen atölye ve söyleşilerin, gençlerin düşünce dünyalarının zenginleşmesine ve kültürler arası etkileşimin artmasına katkı sunması hedefleniyor. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü kampı ziyaret ederek öğretmen, akademisyen ve öğrencilerle sohbet etti ve gerçekleştirilen programları yerinde takip etti.

KOCAELİ’DE DÜZENLENEN ANADOLU MEKTEBİ ULUSLARARASI EDEBİYAT VE KÜLTÜR KAMPI, FARKLI ŞEHİRLERDEN VE...

KOCAELİ’DE DÜZENLENEN ANADOLU MEKTEBİ ULUSLARARASI EDEBİYAT VE KÜLTÜR KAMPI, FARKLI ŞEHİRLERDEN VE ÜLKELERDEN GELEN ÖĞRETMEN, AKADEMİSYEN VE ÖĞRENCİLERİ BİR ARAYA GETİRDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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