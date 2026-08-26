Boşanma sürecinde tartışma: eşini bileğinden yaraladı

Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Sürmene Sokakta meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre boşanma aşamasındaki E.G. (36) ile eşi P.G. (37) arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

Olay sırasında P.G. sağ bilek kısmından bıçakla yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve yapılan müdahalede hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Soruşturma ve adli süreç:

Olayın ardından E.G. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi ve bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma ekipler tarafından sürdürülürken, adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladı