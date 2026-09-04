Karaman'da huzur denetiminde 43 yakalama, 4 tutuklama

Denetimlerin kapsamı:

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 28 Ağustos - 03 Eylül 2026 tarihleri arasında asayiş, narkotik ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda toplam 14 bin 242 şahıs ile 3 bin 815 araç sorgulandı. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve asayiş ekiplerinin yoğun çalışması sonucu çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 43 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

adli süreç ve tutuklamalar:

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi; diğer şahıslar hakkında adli işlemler devam ediyor.

ele geçirilen materyaller:

Denetimler sırasında ele geçirilenler arasında 9 bin 800 adet bandrolsüz kaçak makaron, 2 bin 100 adet bandrolsüz kaçak sigara, kaçak nargile tütünü, kıyılmış paket tütün, elektronik makaron doldurma makinesi, 66 kök kenevir bitkisi, sentetik ecza hap, uyuşturucu kullanma aparatı, laptop, 9 adet cep telefonu ve bir av tüfeği yer aldı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, ilde huzur ve güven ortamının devamını sağlamak amacıyla denetim ve uygulamalara kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

KARAMAN’DA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 43 ŞAHISTAN, 4’Ü TUTUKLANDI.