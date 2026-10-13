Yıkım soruşturmalarında 7 ilde eş zamanlı operasyon: 14 tutuklama

Soruşturmanın kapsamı:

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar, Mart 2023-Ocak 2024 döneminde gerçekleştirilen yıkımları ve bu işleri üstlenen yüklenici firmaların süreçlerini mercek altına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen dört ayrı soruşturmada; tanık ve şüpheli ifadeleri, dijital ve fiziki materyaller, banka hesap hareketleri, sözleşmeler, teknik şartnameler, bilirkişi raporları ve HTS kayıtları ile kamu kurumlarından temin edilen bilgi ve belgeler incelendi.

Operasyon ve adli süreç:

Soruşturmalar kapsamında eş zamanlı operasyon planlanarak 9 Ekim 2026 tarihinde Malatya merkezli olmak üzere 7 ildeki 31 adrese baskın düzenlendi. Operasyonda toplam 26 şüpheli gözaltına alındı; şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Adli işlem sonucu 14 şüpheli tutuklandı, bir şüpheliye ev hapsi verildi. Sekiz kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, üç kişi savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç gelirlerinin aklanması suçlarına yönelik deliller değerlendirildi.

Kamu görevlilerinin durumu:

Yürütülen soruşturmada tutuklananların 3'ünün, ev hapsi verilenin 1'inin, adli kontrolle serbest bırakılanların 1'inin ve savcılıkça serbest bırakılanların 2'sinin kamu görevlisi olduğu bildirildi. İlgili soruşturmalar ve elde edilen belgeler üzerinden adli süreç devam ediyor.

MALATYA MERKEZLİ 7 İLDE YIKIM OPERASYONU: 14 TUTUKLAMA