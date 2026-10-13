Bilecik'te küçük sanayi sitesi kavşağında vinçle ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Bilecik'te trafik kazası

Bilecik merkezinde seyir halindeki bir vinç ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Bahçelievler Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı çıkışında meydana geldi.

Kaza noktası ve araçlar:

Alınan bilgilere göre, Küçük Sanayi Sitesi istikametinden İstiklal Caddesi'ne seyir halindeki 11 DM 865 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü C.Ş.A., kavşağa geldiği sırada 19 Mayıs Caddesi üzerinde kavşağa yaklaşan 11 ER 297 plakalı vincin sürücüsü E.Ç. ile çarpıştı. Çarpışmanın hangi şeritte ve hangi manevra sırasında gerçekleştiğine ilişkin değerlendirme polis tarafından yapılıyor.

Yaralı ve müdahale:

Meydana gelen kazada, 11 DM 865 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sercan Ç. (35) yaralandı. Olay yerine gelen acil servis ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Sercan Ç.'yi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı ve kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

BİLECİK'TE SEYİR HALİNDEKİ VİNÇ İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.