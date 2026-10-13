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Çeşme'de İzmir'in dijital turizm rotası belirlendi

Çeşme'deki programda Trip.com ve Tripadvisor yetkilileri, İzmir turizminin dijital görünürlüğünü artırma ve sezonu 12 aya yayma yollarını ele aldı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 12:32

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Çeşme'de İzmir'in dijital turizm rotası belirlendi

Çeşme'de İzmir'in dijital turizm rotası belirlendi

İzmir turizminin uluslararası rekabet gücünü ve dijital görünürlüğünü artırma amaçlı bir araya gelme, Çeşme'de gerçekleştirilen programda gündeme taşındı. Etkinlik; Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK), Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇESTOB), Alaçatı Turizm Derneği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Trip.com ve Tripadvisor iş birliğiyle düzenlendi.

uluslararası dijital platformların rolü:

Programın odak noktası, İzmirli turizm işletmelerinin çevrim içi mecralarda daha görünür hale gelmesi ve yeni pazarlara erişimin kolaylaştırılmasıydı. Trip.com ile gerçekleştirilen oturumlarda çevrim içi satış kanalları ve pazar dinamikleri ele alınırken, Tripadvisor oturumu dijital itibar yönetimi ve müşteri değerlendirmelerinin işletmelere etkisini ortaya koydu.

Oturumlarda söz alan isimler arasında Trip.com Güney Avrupa Pazar Direktörü Haijing Li ve Trip.com Türkiye Ülke Müdürü Abdullah Kural yer aldı. Tripadvisor cephesinden ise Kıdemli Müşteri İş Ortağı Chad Shiver dijital itibarın önemini vurguladı ve değerlendirmelerin işletme performansına yansımasını değerlendirdi.

sezonu 12 aya yayma stratejileri:

Toplantıda öne çıkan hedefler arasında Çeşme ve İzmir destinasyonlarının yalnızca yaz dönemiyle sınırlı kalmaması, sezonun 12 aya yayılması ve bölgenin yıl boyunca sürdürülebilir gelir elde edebilmesi için dijital stratejilerin hayata geçirilmesi vardı. Katılımcılar; içerik optimizasyonu, çok dilli tanıtım, çevrim içi rezervasyon kanallarının etkin kullanımı ve misafir yorumlarının sistematik yönetimi gibi adımların altını çizdi.

Program kapsamında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın sunumu, bölgenin küresel görünürlüğünü artırmaya yönelik mevcut çalışmalar ile dijital kampanya odaklarını aktardı. Sektör temsilcileri, platform iş birliklerinin yerel işletmelere nasıl doğrudan katkı sağlayabileceğini tartıştı.

Katılımcılar toplantının ardından uygulamaya dönük adımlar ve iş birliği modelleri üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Etkinlik, İzmir turizminin dijital dönüşümünde somut yol haritaları oluşturma yönünde atılmış adımlar olarak değerlendirildi.

ÇEŞME&#039;DE SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİN KATILDIĞI &quot;İZMİR&#039;İN DİJİTAL GELECEĞİ ÇEŞME&#039;DE KONUŞULUYOR&quot; KONULU...

ÇEŞME'DE SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİN KATILDIĞI "İZMİR'İN DİJİTAL GELECEĞİ ÇEŞME'DE KONUŞULUYOR" KONULU PROGRAM DÜZENLENDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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