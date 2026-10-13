Adıyaman'da enkazın yerini alan yeni binalar kentin silüetini değiştirdi

Adıyaman'ın cadde ve sokaklarında gözlemlenen değişim:

Adıyaman'da, kent merkezinin sokak ve caddelerinde yaşanan dönüşüm, aynı güzergahtan farklı tarihlerde kaydedilen araç kameraları görüntüleriyle belgeleniyor. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan depremler kentte geniş çaplı yıkıma neden oldu; binlerce yapının zarar gördüğü ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi. Bu yıkımın ardından başlatılan yıkım ve yeniden inşa çalışmaları, kent silüetinde belirgin değişikliklere yol açtı.

Enkaz sonrası görüntüler ve boşalan alanlar:

Depremin ardından, yaklaşık 10 ay sonra kaydedilen araç kamerası görüntülerinde, işlek cadde ve sokaklarda yoğun hasarın izleri görülüyordu. Yıkılan binaların neden olduğu boşluklar bazı güzergahlarda geniş meydanlara benzer bir görünüm oluşturdu; bir zamanlar yapıların sıralandığı alanlar enkaz kaldırma sonrası boş kaldı. Bu dönem görüntüleri, kentin merkezi ulaşım akslarında yaşanan fiziksel kaybın boyutunu net biçimde ortaya koydu.

Üç yıl sonra yeniden yükselen yapılaşma:

Aynı noktalardan 3 yıl sonra çekilen yeni görüntüler ise farklı bir tablo sundu. Deprem sonrası boşalan alanlarda yeniden yapılaşma başlamış; cadde ve sokaklarda yeni binalar yükselirken kentte yaşamın hareketlendiği dikkat çekti. Gölbaşı Caddesi, eski Zey Caddesi, Atatürk Bulvarı ve 1. Çevre Yolu gibi önemli güzergahlarda, üç yıl içinde silüetin yeniden şekillendiği kameraya yansıdı.

Bu karşılaştırmalı görüntüler, Adıyaman'da yaşanan yıkımın büyüklüğünü ve ardından izlenen yıkım-kurtarma-yeniden inşa sürecinin hızını görselleştiriyor. Boş alanların yerini alan yeni yapılar, kentin merkezi sokaklarında daha düzenli ve yeniden canlanan bir görünüm oluşturdu.

Yıkımın yarattığı fiziksel boşlukların geride bıraktığı izler, kısa vadede kentin görünümünü değiştirmiş olsa da, üç yıllık yeniden inşa süreciyle şehir merkezinde önemli bir dönüşüm kaydedildi. Araç kamerası görüntülerindeki bu zaman atlaması, hem yıkımın şiddetini hem de toparlanmanın izlerini aynı karelerde sunuyor.

Görüntülere yansıyan değişim, Adıyaman için sadece fiziksel bir onarım değil; aynı zamanda sosyal ve ekonomik açıdan kentin gündelik yaşamının geri dönmesine dair somut bir işaret olarak okunuyor.

DEPREMDE AĞIR HASAR ALAN VE YIKILAN BİNALAR NEDENİYLE TANINMAYACAK HALE GELEN CADDE VE SOKAKLARDA, ARADAN GEÇEN 3 YILDA YENİ YAPILARIN YÜKSELDİĞİ GÖRÜLDÜ.