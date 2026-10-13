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Düğün süslemeli otomobil direğe çarpıp refüjü aşıp karşı şeride geçti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde düğünde gelin arabası olarak süslenen otomobil kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpıp karşı şeride geçti; sürücü hafif yaralandı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Düğün süslemeli otomobil direğe çarpıp refüjü aşıp karşı şeride geçti

Düğün süslemeli otomobil refüjdeki direğe çarparak karşı şeride geçti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobil, refüjdeki elektrik direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçerek durdu. Kazada araçta bulunan kişilerden sürücü hafif yaralandı.

Kaza yerinde olanlar ne anlattı:

Olay, Nizip ilçesi 35. Cadde üzerinde gerçekleşti. İddialara göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil sürüş esnasında kontrolünü kaybetti. Araç önce refüjdeki elektrik direğine çarptı, ardından karşı şeride geçerek durabildi.

Müdahale ve soruşturma:

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi olduğu, bunlardan sürücünün hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Yaralı sürücüye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale edildi. Ayrıca, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Yetkililer kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve olayda kullanılan aracın önceki gece düğünde gelin arabası olarak süslendiğinin tespit edildiğini aktardı.

GAZİANTEP&#039;İN NİZİP İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTIKTAN SONRA KARŞI...

GAZİANTEP'İN NİZİP İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTIKTAN SONRA KARŞI ŞERİDE GEÇMESİ SONUCU SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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