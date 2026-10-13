Otobüsün otoyolda geri manevrası tehlikeyi bir kez daha gösterdi

Yalova-Bursa otoyolundaki araç kamerası kaydı

Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından ortaya çıkan yeni görüntüler, otoyolda tehlikeli bir geri manevrayı gözler önüne serdi. 12 Eylül tarihli araç kamerası kayıtlarında, Yalova-Bursa kara yolunda bir yolcu otobüsünün sapağı kaçırdıktan sonra geri geri hareket ederek çıkışa girmeye çalıştığı görülüyor.

Kaza bağlantısı:

Manisa'nın Akhisar ilçesinde sapağı kaçırdığı belirtilen tur otobüsünün geri manevra yaptığı sırada çekiciyle çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı. Bu olayın hemen ardından paylaşılan Yalova-Bursa görüntüleri, benzer risklerin trafikte ne denli ciddi sonuçlar doğurabileceğini hatırlattı.

Görüntülerin verdiği mesaj:

Kayıtlarda, otoyolda geri gitmenin yarattığı belirsizlik ve diğer araçlarla kurulan riskli yakınlık açıkça izleniyor. Söz konusu manevra sırasında şans eseri herhangi bir çarpışma yaşanmadı; yine de görüntüler, otoyolda yapılan tehlikeli hareketlerin nelere yol açabileceğini bir kez daha ortaya koydu.

Görüntüler trafik güvenliğinin önemine ve sürücü davranışlarının olası sonuçlarına ilişkin uyarıcı bir örnek oluşturuyor.

GÖRÜNTÜLERDE OTOYOLDA SAPAĞI KAÇIRAN YOLCU OTOBÜSÜNÜN GERİ MANEVRA YAPTIĞI TEHLİKELİ ANLAR KAMERALARA YANSIDI.