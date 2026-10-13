Dolar 49,2820 -0,16%
Euro 55,2698 +0,39%
Bist 12.244,24 +0,77%
Altın Gram 6.663,25 +0,35%
EUR/USD 1,1191 +0,27%
Brent Petrol 104,66 -1,87%
--°

Otobüsün otoyolda geri manevrası tehlikeyi bir kez daha gösterdi

Manisa'daki ölümlü kazanın ardından 12 Eylül'de Yalova-Bursa kara yolunda kaydedilen görüntüler, otoyolda geri manevra yapan otobüsün tehlikesini gösterdi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 12:31

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 12:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Otobüsün otoyolda geri manevrası tehlikeyi bir kez daha gösterdi

Yalova-Bursa otoyolundaki araç kamerası kaydı

Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından ortaya çıkan yeni görüntüler, otoyolda tehlikeli bir geri manevrayı gözler önüne serdi. 12 Eylül tarihli araç kamerası kayıtlarında, Yalova-Bursa kara yolunda bir yolcu otobüsünün sapağı kaçırdıktan sonra geri geri hareket ederek çıkışa girmeye çalıştığı görülüyor.

Kaza bağlantısı:

Manisa'nın Akhisar ilçesinde sapağı kaçırdığı belirtilen tur otobüsünün geri manevra yaptığı sırada çekiciyle çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı. Bu olayın hemen ardından paylaşılan Yalova-Bursa görüntüleri, benzer risklerin trafikte ne denli ciddi sonuçlar doğurabileceğini hatırlattı.

Görüntülerin verdiği mesaj:

Kayıtlarda, otoyolda geri gitmenin yarattığı belirsizlik ve diğer araçlarla kurulan riskli yakınlık açıkça izleniyor. Söz konusu manevra sırasında şans eseri herhangi bir çarpışma yaşanmadı; yine de görüntüler, otoyolda yapılan tehlikeli hareketlerin nelere yol açabileceğini bir kez daha ortaya koydu.

Görüntüler trafik güvenliğinin önemine ve sürücü davranışlarının olası sonuçlarına ilişkin uyarıcı bir örnek oluşturuyor.

GÖRÜNTÜLERDE OTOYOLDA SAPAĞI KAÇIRAN YOLCU OTOBÜSÜNÜN GERİ MANEVRA YAPTIĞI TEHLİKELİ ANLAR...

GÖRÜNTÜLERDE OTOYOLDA SAPAĞI KAÇIRAN YOLCU OTOBÜSÜNÜN GERİ MANEVRA YAPTIĞI TEHLİKELİ ANLAR KAMERALARA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çağrı merkezli yatırım dolandırıcılığı ağı: yalan makinesi testleri ve uluslarar...
images

Elazığ'da otobüs önünde şemsiye ile kavgaya dönüşen tartışma
images

galeri kisvesi altında örgütlü tefecilikte esnafın borcu 90 milyon liraya dayand...
images

Taşköprü'de tarlada başlayan husumet kanlı sonla sonuçlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ATÜ ve Yüreğir Kaymakamlığı 'Sen Her Şeye Değersin' ile gençlere çok yönlü destek sağlıyor

Çağrı merkezli yatırım dolandırıcılığı ağı: yalan makinesi testleri ve uluslararası soruşturma

Nefes kesen tatbikatla hazırlıklarını sınadılar: Elazığ Polis Arama ve Kurtarma

Van'da erken soğuklar soba çarşısında hareketliliği hızlandırdı

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi