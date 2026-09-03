Karaman'da yangın çıkışı kapısının düşmesi kaldırımda yürüyeni yaraladı

Olayın yaşandığı nokta:

Olay, Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir iş merkezinin yangın çıkış merdivenine ait PVC kapı, henüz belirlenemeyen bir nedenle yerinden çıkarak kaldırıma düştü.

Kapının düştüğü nokta, cadde üzerinde yayaların sıkça kullandığı bir güzergâh olması nedeniyle tehlikenin boyutunu artırdı. Olay sırasında alanda bulunan vatandaşlar durumu hemen fark etti.

Olayın gelişimi:

Görüntülere göre kapı yaklaşık 7 metre yükseklikten serbestçe düşerek kaldırımda yürüyen bir kadının bulunduğu alana doğru yöneldi. Kadın son anda kapının altında kalmaktan kurtuldu ancak düşen parçanın etkisiyle ayağından yaralandı.

Yaralanan kişinin hareketleri ve çevredeki insanların müdahalesi, olayın son anda daha ağır bir tabloya dönüşmesinin önüne geçti. Kapının neden yerinden çıktığına ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi.

Müdahale ve soruşturma:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kamu güvenliği açısından benzer risklerin önlenmesi amacıyla bölgedeki yetkililer ve iş merkezi sahibiyle yapılacak incelemeler kapsamında bir tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Görüntüler ve uyarılar:

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, düşen kapının yönü ve kadının son anda kaçınması net şekilde görülüyor; bu görüntüler, şehir içinde benzer yapı elemanlarının bakım ve sabitleme gerekliliğine dikkat çekti.

Yetkililer, binaların dış cephe ve yangın çıkışlarındaki kapı, korkuluk gibi unsurların düzenli bakım ve kontrollerinin önemine vurgu yapıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KARAMAN’DA KALDIRIMDA YÜRÜYEN KADININ ÜZERİNE BİR İŞ MERKEZİNİN YANGIN ÇIKIŞINA AİT PVC KAPI YAKLAŞIK 7 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ. KAPININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULAN KADIN AYAĞINDAN YARALANDI.