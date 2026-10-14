Karapınar'da babasının izinden giden genç kaportacı mesleği sürdürmeyi planlıyor

Karapınar'da babasının dükkanında yetişen genç ustacı

Konya'nın Karapınar ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi 1. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Fatma Kıymet Özen, babasıyla aynı iş yerinde çalışarak ağır vasıta kaportacılığını meslek edindi. Küçük yaşlardan itibaren babasının işini izleyerek büyüyen Özen, okul eğitimiyle paralel şekilde hem atölyede hem de eğitim merkezinde mesleğin inceliklerini öğreniyor.

mesleğe adım: izleyerek, deneyerek ve öğrenerek:

Ortaokul sonrası dükkâna gelerek çalışmaya başladığını anlatan Özen, 'Sürekli babamın yanına gelip gidiyordum. Bir gün babam gel yanımda işe başla dedi. İçimdeki istek, yeteneklerim ve özgüvenimle bu işi başardım' diyor. Öğrenme sürecinde gecelere kadar çalıştığını, başarısız olduğu anlarda soru sorduğunu ve eksiklerini tamamladığını belirtiyor.

Atölyede yaptığı işler arasında takoz değişimi, yedek parça ve aksesuar işleri, kabin kaldırma ve kaporta onarımları ile fiberglas parçalara yönelik uygulamalar bulunuyor. Hem eğitimine devam eden hem de uygulamalı tecrübe kazanan Özen, yaptığı işi adım adım öğrenmeye devam ediyor.

günlük çalışma ve müşteri ilişkileri:

Özen, sabahları babasıyla birlikte dükkâna geldiklerini, müşterilerin ilk bakışta şaşırsa da işin kalitesini görünce güvenlerinin kazanıldığını söylüyor. Yapamadığı işleri açıkça ifade etmekten çekinmediğini ve gerektiğinde babasından yardım aldığını vurguluyor. Müşterilerin 'baban yok mu' sorusuna 'yok, ben varım' diye yanıt verdiğini, sonrasında işi titizlikle tamamlayıp müşterilerin memnuniyetini sağladıklarını aktarıyor.

aile desteği ve gelecek hedefi:

Baba Mustafa Özen ise kızının sanayide çalışmasının kendisini gururlandırdığını ifade ediyor. Mustafa Özen, kızının küçük yaşlardan gelen ilgi ve emekle yetiştiğini, eksik kaldığı konularda birlikte çalışıp tamamladıklarını söylüyor. Amacın müşterilerin memnuniyetini sağlamak olduğunu belirten baba, kızının ileride dükkanı devralmasını umut ediyor; bunun zaman alacağını, usta olmanın emek gerektirdiğini ekliyor.

Fatma Kıymet Özen'in planı ise net: kendine ait başka bir dükkân açmak yerine babasıyla aynı mesleği sürdürmek ve iş yerini kapatmamak. Eğitimini sürdürürken atölyedeki tecrübeyi artırmayı ve ustalığa doğru yol almayı hedefliyor.

Babasını izleyerek büyüyen kız, kaportacılığı meslek edindi