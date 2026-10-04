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Karapınar'da kamyon ile otomobil çarpıştı: yolcu hastaneye kaldırıldı

Konya'nın Karapınar ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu bir yolcu yaralandı; sağlık ekipleri müdahale ederek yaralıyı hastaneye sevk etti.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 18:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karapınar'da kamyon ile otomobil çarpıştı: yolcu hastaneye kaldırıldı

kazanın detayları:

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Hüseyin Altınbaşak Caddesi üzerinde kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazaya, B.A.Ç. yönetimindeki 42 JG 225 plakalı kamyon ile A.İ.K. idaresindeki 06 BM 1854 plakalı otomobilin karıştığı bildirildi.

yaralanan ve müdahale:

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan T.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve yaralı, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma başlatıldı:

Olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Yetkililer, kazayla ilgili olarak tahkikat başlatıldığını ve sorumluluk ile kaza nedeninin yapılacak tespitlerle netleşeceğini açıkladı.

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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