Karapınar gökyüzünde misafir pilotlar

Konya’nın Karapınar ilçesi, yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. İsviçreden gelen sporcular, bölgedeki Göktepe ve Dörtsivri uçuş alanlarından havalanarak Karapınar manzarası eşliğinde uçuşlar gerçekleştirdi.

uçuş öncesi değerlendirmeler:

İsviçreli ekip, uçuş öncesi alanları dikkatle inceleyip hava şartlarını ve uçuş güvenliğini analiz etti. Alandaki açıklık ve düz arazi yapısı, pilotların bölgeyi tercih etmesinde öne çıkan unsurlar oldu. Profesyonel eğitmen Damian Berner, "11 Kasım’da Türkiye’ye geldik" diyerek ziyaret tarihini paylaştı ve bölge hakkında şunları söyledi: "Karapınar’da yamaç paraşütü yapmak gerçekten çok ilginç bir deneyim. İsviçre’deki uçuşlarımdan tamamen farklı; arazi çok daha açık ve düz, bu da burayı uçuş için benzersiz bir yer kılıyor."

Berner, ayrıca 13 yıldır yamaç paraşütüyle uğraştığını ve kış aylarında İsviçre’de uçuş yapmanın zor olduğunu belirtti. Bu mevsimde burada uçabilmenin mutluluk verici olduğunu, uçuş alanlarının sınırsız olmasının ve görüş mesafesinin iyi olmasının kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

altyapı ve tanıtım çalışmaları:

Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Ulutaş ise ilçenin uluslararası tanıtımına yönelik çalışmaların sürdüğünü anlattı. Ulutaş, club tarafından hazırlanan pist konumlarının internete yüklendiğini, bu konumların hava durumunu otomatik güncelleyip uçulabilirliği gösterdiğini belirtti.

Ulutaş, uygulama sayesinde bölgeden geçen pilotların uçuş alanlarını görüp kulüple iletişime geçtiğini söyleyerek, "İsviçreli misafirlerimiz de burayı çok beğendi" ifadelerini kullandı. Kulübün bu tür dijital altyapı ve tanıtım adımlarıyla Karapınar’ın uçuş potansiyelinin dünyaya açılmasının hedeflendiği kaydedildi.

İsviçreli yamaç paraşütü tutkunları Karapınar’da uçtu