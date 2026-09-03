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Karar yine çıkmadı: Pınarbaşı davası adli tıp raporu bekliyor

Kayseri'de Pınarbaşı davasında, Şerafettin Bahadır'ın darp ve silahla vurulmasına ilişkin yargılama, adli tıp raporu gelmeyince 20 Ekim'e ertelendi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 15:33

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 15:41

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karar yine çıkmadı: Pınarbaşı davası adli tıp raporu bekliyor

Dava devam ediyor:

Kayseri'de Pınarbaşı Belediyesi Meclis Üyesi adayı Şerafettin Bahadır'ın darp edilip silahla vurulması olayıyla ilgili davanın görülmesine Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Bugünkü duruşmada mahkeme, dosyada beklenen Adli Tıp Kurumu raporunun henüz gelmediğini belirterek ara karar verdi ve duruşmayı 20 Ekim tarihine erteledi. Böylece davada bir kez daha nihai karar çıkmadı.

Duruşmada neler yaşandı:

Tutuklu sanıklar E.U. ve M.U. duruşmada hazır bulundu. Sanık avukatları, müvekkillerinin tutukluluk halinin infaza dönüştüğünü savunarak tahliyelerini talep etti. Her iki sanık da olaydan dolayı pişman olduklarını belirtti ve tahliye talebini yineledi. Cumhuriyet savcılığı ise tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme, değerlendirme için en kritik belge olan adli tıp raporunun eksik olması nedeniyle kararı erteledi.

Avukatın açıklamaları:

Duruşma sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Şerafettin Bahadır'ın avukatlarından Emre Ayan, şu ifadeleri kullandı: "Şunu bir kez daha ifade etmek istiyorum: Bu ülkenin demokrasisine, toplumun birlik ve beraberliğine, huzuruna hiç kimse kaba kuvvetle, şiddetle gölge düşürmemelidir. Adalet er ya da geç tecelli eder; hesap sorar, hakkı yerine getirir".

Duruşmanın ertelenmesi, dosyada adli tıp raporunun sonuçlarına göre hukuki tablonun yeniden şekillenebileceğine işaret ediyor. Mahkeme sürecinin bir sonraki oturumunda raporun içeriği, tutukluluğun devamı veya tahliye taleplerinin kaderini belirleyecek önemli unsur olacak. Yerel siyaset ve kamuoyunun yakından takip ettiği bu dosyada, bir sonraki duruşma tarihi kararın yönünü netleştirecek.

KAYSERİ’DE PINARBAŞI BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ ADAYI ŞERAFETTİN BAHADIR’IN DARP EDİLEREK SİLAHLA...

KAYSERİ’DE PINARBAŞI BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ ADAYI ŞERAFETTİN BAHADIR’IN DARP EDİLEREK SİLAHLA VURULMASI OLAYININ GÖRÜLDÜĞÜ DAVADA YİNE KARAR ÇIKMADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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