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Çayırova meclisi eylül oturumunda 11 maddeyi sonuçlandırdı

Çayırova Belediyesi Eylül meclisi, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi başkanlığında Kültür Salonu'nda toplanarak 11 gündem maddesini karara bağladı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 16:48

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 16:49

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Çayırova meclisi eylül oturumunda 11 maddeyi sonuçlandırdı

Çayırova Belediyesi eylül meclis toplantısı:

Çayırova Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı bugün Çayırova Belediyesi Kültür Salonu’nda gerçekleşti. Toplantıya Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi başkanlık etti ve yoklama ile bir önceki toplantıya ilişkin karar özetleri okunarak oturum resmen açıldı.

gündem maddelerinin görüşülmesi:

Toplantıda toplam 11 gündem maddesi ele alındı. Gündemin birinci, ikinci ve üçüncü maddeleri süre uzatımı kararı nedeniyle ilgili komisyonlara havale edildi. Dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci maddeler oy çokluğu ile kabul edilirken; sekizinci ve dokuzuncu maddeler oy birliğiyle karara bağlandı. Onuncu madde ise oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantının son gündem maddesi de değerlendirilmek üzere ilgili komisyona havale edildi. Karar süreçlerinde hangi maddelere ilişkin hangi komisyonlara havale edildiği tutanaklara geçirildi ve uygulamaya ilişkin işlemler için ilgili birimlere yönlendirmeler yapıldı.

meclis sonrası kararlar ve bir sonraki oturum:

Gündem dışı konuşmaların ardından meclis, bir sonraki toplantının 1 Ekim Perşembe saat 14.00 olarak düzenlenmesini oy birliğiyle kabul etti. Toplantıda alınan kararlar ve komisyon havale kararları resmi kayıtlarına işlendi ve uygulama takibi için ilgili birimlere iletildi.

ÇAYIROVA BELEDİYESİ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI&#039;NDA 11 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLEREK KARARA...

ÇAYIROVA BELEDİYESİ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI'NDA 11 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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