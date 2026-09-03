Yurtbaşı Akmezra yolunda çarpışma: 5 kişi yaralandı

Elazığ'da trafik kazası

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesi Akmezra yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ambulanslarla kentteki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yeri ve araçlar:

Kazaya karışan araçların plakaları edinilen bilgiye göre 23 AAZ 015 ve 23 EZ 242 olarak belirtildi. Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin incelemeler sürüyor.

Müdahale ve soruşturma:

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı; yaralıların tedavisi hastanede sürdürülüyor.

ELAZIĞ’DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI