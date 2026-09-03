İzmir'de iki ayrı operasyonda kilolarca uyuşturucuya darbe

Operasyonun koordinasyonu:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ve depolanacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, teknik ve fiziki takip sonrası Konak ve Bornova ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Konak'taki arama ve ele geçirilen skunk:

İlk müdahale, Konak ilçesinde depolama amaçlı kullanıldığı değerlendirilen bir ikamete yapıldı. Yapılan aramalarda 29 kilo 800 gram skunk esrar maddesi bulundu. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı; ele geçirilen miktar, sokak satışını hedefleyen toplu sevkiyatları engelleme açısından önemli bulundu.

Araçlarda kokain sevkiyatı engellendi:

Eş zamanlı ikinci operasyonda Bornova ve Konak sınırlarında şüpheli hareketlilik tespit edilen iki araç durduruldu. Araç içindeki gizli bölmelere zulalanmış şekilde yapılan aramalarda toplam 16 kilo 600 gram kokain ele geçirildi. Bu müdahale, dışarıdan kente sokulmaya çalışılan yüksek miktardaki uyuşturucu trafiğine yönelik ciddi bir kesinti olarak kayda geçti.

Her iki operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevkleri gerçekleştirildi. Mahkeme, şüpheliler hakkında ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla tutuklama kararı verdi ve zanlılar cezaevine gönderildi.

Yetkililer, operasyonların teknik ve fiziki takibin birlikte kullanıldığı planlı bir çalışma sonucunda gerçekleştirildiğini vurguladı. Ele geçirilen miktarların büyüklüğü, bölgede yürütülen soruşturmaların ve takibin devam edeceğine işaret ediyor.

İZMİR'DE UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPAN ŞAHISLARA YÖNELİK POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN İKİ AYRI OPERASYONDA, KİLOLARCA KOKAİN VE SKANK ESRAR MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ.