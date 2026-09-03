Bolu'da trafik güvenliğini güçlendirmeye yönelik motosiklet denetimleri genişletildi

Bolu'da motosiklet denetimleri yoğunlaştırıldı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde motosiklet kullanımına yönelik denetimlerini artırdı. Uygulamalar, sürücülerin can ve mal güvenliğinin sağlanması ile trafik kazalarının önlenmesi amacıyla yapıldı ve kentin en yoğun noktalarından Anıtpark Kavşağından başlandı.

Denetimin odağı ve kapsamı:

Denetim noktasında durdurulan motosikletlerin ve sürücülerin belgeleri tek tek kontrol edildi. Ekipler, sürücülerin ehliyetlerini ve kask kullanımını; motosikletlerin egzoz durumunu, tescil kayıtlarını, zorunlu trafik sigortalarını ve muayene durumlarını inceledi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürebilecek unsurların tespiti halinde eksik evrağı veya kural ihlali bulunan sürücülere işlem uygulandı.

Sürücülerin değerlendirmeleri ve denetimlerin süreceği:

Motosiklet sürücüsü Serdar Tekin uygulamalara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Bolu, diğer illere göre trafikte örnek teşkil ediyor. Trafik ekipleri sürekli sıkı denetim halinde. Bolu halkı da buna destek oluyor. Trafik ekiplerinin yaptığı uygulamalar güzel. Şehirde yaya geçitlerinde herkes birbirine saygılı bir şekilde yol veriyor. Kavşaklarda da sürücüler sıraya dikkat ediyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri de trafik denetimleri"

Yetkililer, polis ekiplerinin motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerinin kent genelinde devam edeceğini bildirdi ve uygulamaların trafik güvenliğine katkı sağlamaya devam edeceği vurgulandı.

BOLU’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE SÜRÜCÜLER İLE ARAÇLARIN BELGELERİ TEK TEK KONTROL EDİLDİ.