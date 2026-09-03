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Geleceğin sanatçıları için son fırsat: konservatuvar başvuruları yarın kapanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı yetenek sınavları başvuruları 4 Eylül'de sona eriyor; sınavlar 12-13 Eylül'de İzmit ve Gebze'de yapılacak.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 16:47

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EDİTÖR: Emre Koç

Geleceğin sanatçıları için son fırsat: konservatuvar başvuruları yarın kapanıyor

Geleceğin sanatçıları için son fırsat: konservatuvar başvuruları yarın kapanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı, 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi için yetenek sınavı başvurularında son güne gelindiğini duyurdu. Başvurular 4 Eylül Cuma günü (yarın) itibarıyla sona erecek; adayların kayıt işlemlerini süresi içinde tamamlaması gerekiyor.

başvuru süreci ve sınav tarihleri:

Başvurular 17 Ağustos Pazartesi günü başlamış olup, tüm başvuruların online olarak ebelediye.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden tamamlanması şart. Başvuru süresi tamamlandıktan sonra, yetenek sınavları 12 ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak. Sınavlar, Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın İzmit ve Gebze’deki eğitim merkezlerinde gerçekleştirilecek.

bölümler, branşlar ve eğitim süresi:

Sınavlar; Batı Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Mûsikisi, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Sahne Sanatları gibi konservatuvarın eğitim verdiği toplam 7 bölüm içinde, 33 ayrı branşta uygulanacak. Konservatuvara başvurabilecek yaş aralığı 5 ile 60 yaş arasında olup, kazanan adaylar seçtikleri bölüm kapsamında 2 ile 4 yıl arasında eğitim alacak.

jüri ve değerlendirme yaklaşımı:

Yeni öğrencilerin belirlenmesinde konservatuvar, seçim sürecinde titiz bir değerlendirme yapacak. Jüride; Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın deneyimli eğitmenleri ile birlikte Kocaeli, Sakarya ve İstanbul üniversitelerinden uzman akademisyenler yer alacak. Değerlendirme kriterleri ve branşlara göre istenen performans ölçütleri sınav duyurularında belirtildiği şekilde uygulanacak.

Adayların, başvuruların sonlanmasından önce gerekli evrak ve performans kayıtlarını kontrol etmeleri, sınav merkezleri ile ulaşım planlarını önceden düzenlemeleri öneriliyor. Başvuru ve sınav takvimiyle ilgili ayrıntılı bilgi ve güncellemeler resmi site üzerinden duyurulacak.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KONSERVATUVARI YETENEK SINAVLARI BAŞVURUSU SÜRESİ YARIN SONA ERECEK....

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KONSERVATUVARI YETENEK SINAVLARI BAŞVURUSU SÜRESİ YARIN SONA ERECEK. 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ YETENEK SINAVLARI İSE 12-13 EYLÜL TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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