Fındık bahçesinde uçuruma yuvarlanan 56 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi

Ordu'da, fındık toplamak için gittiği eğimli arazide dengesini kaybeden bir kişi yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlanarak ağır yaralandı ve olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay yeri ve müdahale:

Kumru-Korgan ilçe sınırındaki fındık bahçesinde meydana gelen olayda, Fizme Pelitli Mahallesi nüfusuna kayıtlı İsa Öğme (56) adlı kişi, toplama sırasında dengesini kaybedip uçuruma düştü. Kayalıklara düşen Öğme için çevrede bulunanlar durumu sağlık ve arama-kurtarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı ilk kontrollerde, Öğme'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralıya müdahale ve kurtarma çalışmaları olay yerinde gerçekleştirildi; ardından cenaze gerekli incelemelerin yapılması için morga kaldırıldı.

Adli süreç ve soruşturma:

Olayla ilgili olarak jandarma ve yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan ilk tespitler ve bölgede yürütülen çalışmalar sonrası adli süreç işletilecek.

Öğme'nin üç çocuk babası olduğu, olayın eğimli ve kayalık arazide gerçekleştiği bildirildi. Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

ŞAHSIN DÜŞTÜĞÜ ALAN