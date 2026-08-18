Karatay'da açık arazilerde haşereye karşı hava aracı operasyonu

hava aracı destekli ilaçlama:

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü haşereyle mücadele çalışmalarını hava araçlarıyla destekleyerek kapsamını genişletti. Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, geniş ve açık alanlarda özel ekipmanlara sahip hava araçlarını kullanarak binlerce metrekarelik alanlarda ilaçlama gerçekleştiriyor.

Bu yöntem sayesinde özellikle ekilmeyen, yapılaşmamış ve otluk arazilerdeki haşere yoğunluğuna doğrudan müdahale ediliyor. Belediye ekipleri, hava aracı destekli uygulamaların yanı sıra ilçe genelindeki rutin haşere ve uçkun mücadelesini de sürdürüyor; çalışmalar gece gündüz devam ederek vatandaşların daha sağlıklı ve konforlu bir çevrede yaşamasını hedefliyor.

araştırma ve tespitler:

Sahada yapılan incelemelerde yoğunluğu belirlenen haşere türlerinden numuneler alındı ve laboratuvar incelemesi için Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü’ne gönderildi. Enstitü tarafından incelenen 210 numunenin Nysius cymoides türü olduğu teşhis edildi.

Bu tespitler, saha verileriyle birlikte değerlendirilerek haşereyle mücadelede alınacak tedbirlerin şeklini belirledi. Ekipler, kaynağa yönelik daha etkin bir mücadele için özellikle haşerenin yoğun olduğu açık ve otluk alanlarda hava aracı destekli ilaçlamaları yoğunlaştırdı.

kılca'nın değerlendirmesi:

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, uygulamanın etkinliğine ilişkin şunları söyledi: "İlaçlama çalışmalarımızda hava araçları destekli en kapsamlı ve etkili modeli uyguluyoruz. Özel ekipmanlarımızla ekilmeyen, yapılaşmamış ve açık arazilerde ve otluk alanlarda sinek oluşumunu önleyici çalışmalarımızda etkili sonuçlar aldık".

Başkan Kılca, gece gündüz yoğun çalışma yürüten belediye ekiplerine kolaylıklar dileyerek ilçe genelinde haşereyle mücadelenin aralıksız sürdüğünü vurguladı.

KARATAY BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE HAŞEREYLE MÜCADELE ÇALIŞMALARINI HAVA ARAÇLARIYLA DESTEKLEYEREK GENİŞLETİYOR.