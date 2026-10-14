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Kardeş okul ortaklığıyla Nilüfer'de üretim sahası gözlemi

Osmangazi Ticaret Meslek Lisesi ile Köln Berufskolleg Südstadt'tan 33 kişilik öğrenci ve öğretmen heyeti, Nilüfer'deki Hasanağa tesislerini gezip üretim modellerini yerinde inceledi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:08

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kardeş okul ortaklığıyla Nilüfer'de üretim sahası gözlemi

kardeş okul heyeti Nilüfer'i ziyaret etti:

Osmangazi Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Almanya'nın Köln kentindeki Berufskolleg Südstadt okulundan oluşan 33 kişilik öğrenci ve öğretmen grubu, kardeş okul projesi kapsamında Bursa'ya geldi. Heyet, program dahilinde Nilüfer Belediyesi tarafından işletilen tesisleri yerinde görme fırsatı buldu.

gezilen tesisler ve verilen bilgiler:

Ziyaretçiler, Nilüfer Belediyesi Hasanağa Gıda Merkezi ile Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İşleme Tesisi'ni gezdi. Tesis sorumluları ve yetkililer, yapılan teknik çalışmalar, üretim süreçleri ve gıda zincirinin işleyişine ilişkin detaylı bilgilendirme yaptı.

yerinde üretim modellerinin incelenmesi:

Saha gezisine NİLKOOP Başkanı Resul Tarman da eşlik etti. Katılımcılar, Nilüfer'de uygulanan tarımsal üretim modellerini ve entegre işleme süreçlerini yerinde görerek değerlendirme imkânı buldu; ziyaret, öğrenci ve öğretmenler için uygulamalı bilgi aktarımıyla tamamlandı.

NİLÜFER BELEDİYESİ HASANAĞA GIDA MERKEZİ İLE TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER İŞLEME TESİSİ’Nİ YERLİ VE...

NİLÜFER BELEDİYESİ HASANAĞA GIDA MERKEZİ İLE TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER İŞLEME TESİSİ’Nİ YERLİ VE YABANCI ÖĞRENCİLERDEN OLUŞAN HEYET GEZEREK, ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ EDİNDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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