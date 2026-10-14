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Manisa'da KYK yurtlarından kan bağışıyla yaşam desteği

Manisa'daki KYK yurtlarında Kızılay iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyalarına öğrenciler ve yurt personeli yoğun ilgi gösterdi, hayat kurtardı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:19

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EDİTÖR: Serkan Varol

Manisa'da KYK yurtlarından kan bağışıyla yaşam desteği

KYK yurtlarında düzenlenen kampanyalar:

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarında, Kızılay iş birliğiyle gerçekleştirilen kan bağışı kampanyalarına öğrenciler ve yurt personeli yoğun katılım sağladı. Etkinlikler, yurt ortamında kolay erişilebilir bir şekilde yürütülerek gönüllü bağışçı sayısının artırılmasına katkı sundu.

amaç ve hedefler:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yapılan kampanyalarla kan bağışının önemine dikkat çekilmesi ve gönüllü bağışçı sayısının artırılması hedefleniyor. Yurt yöneticileri ve sağlık ekiplerinin koordinasyonuyla düzenlenen etkinlikler, hem farkındalık yaratmayı hem de acil kana ihtiyaç duyulan durumlarda düzenli destek sağlamayı amaçlıyor.

gönüllülük ve toplumsal dayanışma:

İl genelindeki yurtlarda yapılan bağışlara katılan öğrenciler, kan vererek doğrudan hayat kurtarmaya destek oluyor. Yurt personelinin de etkin şekilde katılması, kampanyaların sadece sağlık amaçlı değil aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir etkinlik olduğuna işaret ediyor. Bu katılım, gençlerde kan bağışı bilincinin yerleşmesine katkı sağlıyor.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, kampanyalara katılarak kan bağışında bulunan öğrencilere ve yurt personeline teşekkür etti. Öztürk, kan bağışının hayat kurtarmadaki önemine vurgu yaparak gençlerin sosyal sorumluluk çalışmalarına gösterdikleri ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bu tür kampanyaların toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağladığını belirtti.

KIZILAY İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN KAN BAĞIŞI KAMPANYALARINA ÖĞRENCİLER VE YURT PERSONELİ YOĞUN İLGİ...

KIZILAY İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN KAN BAĞIŞI KAMPANYALARINA ÖĞRENCİLER VE YURT PERSONELİ YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ. MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ YUNUS ÖZTÜRK, GÖNÜLLÜ BAĞIŞÇILARA TEŞEKKÜR ETTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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