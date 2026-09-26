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Kardeş şehir bağlarını güçlendirmek için Rodop'ta buluşma

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kardeş şehir Rodop’u ziyaret edip yerel yöneticilerle kültürel ve idari iş birliklerini güçlendirme kararı aldı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 12:03

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kardeş şehir bağlarını güçlendirmek için Rodop'ta buluşma

Rodop ziyaretinde görüşmeler

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bulgaristan'daki kardeş şehir Rodop'u ziyaret etti. Subaşı, Rodop Belediye Başkanı Pavel Mihaylov ile bir araya geldi; ardından Vali Vekili Rangel Matanski ve Başkonsolos Emre Yaman ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Kültürel ve yerel iş birliklerinin önemi:

Görüşmelerde ortak tarih, kültür ve halklar arasındaki bağların yerel düzeyde yürütülecek iş birlikleriyle pekiştirilmesi üzerinde duruldu. Subaşı, ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Bizi birbirimize yakınlaştıran ortak tarihimiz, kültürümüz ve halklarımız arasındaki güçlü bağlar. Bu bağları karşılıklı ziyaretler, kültürel çalışmalar ve yerel yönetimler arasındaki iş birlikleriyle daha da güçlendirmek için görüş alışverişinde bulunduk. Nazik misafirperverlikleri için kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum."

Ziyaret, iki belediye arasında devam eden iletişim kanallarının canlı tutulması ve kültürel projelerin yerel yönetimler aracılığıyla desteklenmesi yönünde atılan adımların somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

BİLECİK&#039;TEN RODOP&#039;A GÖNÜL BAĞI

BİLECİK'TEN RODOP'A GÖNÜL BAĞI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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