Kardeşini annesi sanan kedi Yakupağa Külliyesi'nde dikkat çekiyor

Kastamonu merkezindeki Yakupağa Külliyesi'nde esnaf tarafından bakımı üstlenilen iki kardeş kedinin arasında sıra dışı bir bağ oluştu. Henüz yavruyken annesi tarafından emilmeyi reddedilen kedi, ihtiyaç duyduğu sütü kardeşinden almaya başladı ve bu davranış büyüdükçe de devam etti.

Olayın arka planı:

Esnafın verdiği bilgiye göre, yavru kedi annesinin emzirmeyi reddetmesi nedeniyle kardeşini emmeye başladı. Zamanla bu davranış kalıcı hale geldi ve kedi büyümesine rağmen kardeşine yaslanıp emme çabasından vazgeçmedi. Bu durum, külliyeye uğrayan vatandaşların ve esnafın ilgisini çekiyor.

Esnafın çabaları:

Yakupağa Külliyesi'ndeki Çekme Helva Evinde çalışan Aysel Berber, kedilerin bakımını üstlendiklerini ve davranışı değiştirmek için uğraştıklarını anlattı. Berber, şunları söyledi: Bizim kedilerimiz var. Kedilerimizin bir annesi var. Anne süt vermeyi ret ettiği için buradaki yavrumuz da kardeşini emiyor. Biz bunu bıraktırmak için çok uğraştık ama bıraktırıramadık. Bunlar gibi 6 tane kedimiz var. 6 tane kedimizin bakımını ve beslemesini biz yapıyoruz. Büyümesine rağmen hala emmeye çalışıyor. Biz de artık karışmıyoruz

Esnaf, kedinin alışkanlığını kırmak için çeşitli yöntemler denediklerini ancak başarılı olamadıklarını belirtiyor. Gün içinde kedilere yemek veren ve bakımını yapan kişiler, davranışın hem yavru kedinin hem de etraftaki insanların dikkatini çektiğini vurguluyor.

Görenler ise bu sıra dışı tablo karşısında tebessüm ediyor; esnaf ise kedilerin bakımını üstlenmeye devam ediyor ve duruma müdahale etme konusundaki çabalarını sürdürüyor.

KASTAMONU'DA ANNESİ TARAFINDAN REDDEDİLDİĞİ İÇİN SÜT EMEMEYEN VE ÇAREYİ KARDEŞİNİ EMMEKTE BULAN KEDİ, GÖRENLERİ TEBESSÜM ETTİRİYOR.