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Kars Aşevi'nden günlük sıcak yemekle güçlenen dayanışma

Kars Aşevi, Kars Valiliği SYDV ile Türk Kızılay iş birliğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara hijyenik koşullarda düzenli sıcak yemek desteği sunmaya başladı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 16:08

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kars Aşevi'nden günlük sıcak yemekle güçlenen dayanışma

Kars Aşevi'nden günlük sıcak yemekle güçlenen dayanışma

Kars Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı (SYDV) ile Türk Kızılay iş birliğinde hizmete giren Kars Aşevi, kentte ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli sıcak yemek ulaştırmaya başladı. Aşevi, hazırlanan yemekleri belirlenen adreslere teslim ederek günlük yemek ihtiyacını karşılamakta güçlük çeken ailelerin yanında olmayı hedefliyor.

hizmetin işleyişi:

Çalışma, SYDV ile Türk Kızılay'ın koordinasyonunda yürütülüyor. Sosyal incelemeler sonucu yardıma muhtaç olduğu tespit edilen vatandaşlara aşevinden çıkan yemekler düzenli olarak dağıtılıyor. Yemeklerin hazırlanmasında hijyen ve gıda güvenliği kurallarına uyuluyor; bu sayede hizmetin sürekliliği ve güvenilirliği sağlanıyor.

amaç ve hedefler:

Aşevi hizmeti yalnızca acil yemek ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda kentte sosyal dayanışma kültürünün güçlenmesine katkı sunuyor. Yetkililer, özellikle düzenli desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların tespit edilerek hizmetten yararlandırılmasının sosyal yardımların daha etkin ve doğrudan ulaşmasını sağlayacağını belirtiyor.

Kars Aşevi'nin faaliyete geçmesiyle kentte yürütülen sosyal yardım çalışmaları bir hizmet alanıyla daha genişledi. SYDV ve Türk Kızılay iş birliği, kamu kurumlarıyla sivil toplum kuruluşlarının ortak çabalarının somut bir örneğini oluşturuyor ve ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına sıcak yemek ulaştırma hedefiyle düzenli olarak hizmet vermeye devam edecek.

KARS AŞEVİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SICAK YEMEK ULAŞTIRMAYA BAŞLADI(KARS-İHA)

KARS AŞEVİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SICAK YEMEK ULAŞTIRMAYA BAŞLADI(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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