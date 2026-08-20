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Kendi üretimini kendine satan Sarıgöllü çiftçi tarladan tezgaha güveniyor

Sarıgöllü çiftçi Zafer Gençeli, 5 dönümlük tarlasındaki kavun ve karpuzları aracı kullanmadan pazara taşıyıp doğrudan tüketiciye satarak gelirini artırdı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 13:51

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kendi üretimini kendine satan Sarıgöllü çiftçi tarladan tezgaha güveniyor

Sarıgöllü üreticinin aracısız satış hamlesi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Dindarlı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Zafer Gençeli, ürünlerini aracısız satma kararı alarak gelirini güçlendirdi. Gençeli, tarlasında yetiştirdiği kavun ve karpuzları komisyoncuların düşük alım fiyatlarını kabul etmeyip doğrudan tüketiciye ulaştırıyor.

Neden aracısız satış?

Gençeli'nin tercihinde komisyoncuların düşük fiyatları ve girdi maliyetlerinin yüksekliği belirleyici oldu. Bu koşullar altında emeğinin karşılığını almak için aracısız satış, hem geliri artırıyor hem de ürünün doğrudan tüketiciye ulaşmasını sağlıyor.

Üretim, verim ve satış yöntemi:

Gençeli, 5 dönümlük tarlasından dönüm başına 3 ile 4 ton arasında verim aldığını belirtiyor. Hasat ettiği ürünleri traktörünün kasasına yükleyip pazaryerine taşıyor; haftanın belirli günlerinde ise Sarıgöl çarşısında tezgâh kurarak doğrudan satış yapıyor. Kendi sözleriyle: "Beş dönüm tarlamda karpuz ve kavun yetiştirdim. Tarlaya gelen komisyoncular çok düşük fiyatlar veriyorlar, satmadım. Pazaryerinde kendi ürünlerimi satmaya başladım. Ayrıca haftanın diğer günlerinde Sarıgöl’de çarşıda satış yapıyorum"

Bu model, küçük ölçekli üreticilerin aracı maliyetlerinden kaçınarak daha adil gelir elde edebileceğini gösteriyor ve yerel pazar-dağıtım zincirine doğrudan katkı sağlıyor.

MANİSA&#039;NIN SARIGÖL İLÇESİNDE ÇİFTÇİLİK YAPAN ZAFER GENÇELİ, TARLASINDA YETİŞTİRDİĞİ KAVUN VE...

MANİSA'NIN SARIGÖL İLÇESİNDE ÇİFTÇİLİK YAPAN ZAFER GENÇELİ, TARLASINDA YETİŞTİRDİĞİ KAVUN VE KARPUZLARI ARACI KULLANMADAN PAZARDA DOĞRUDAN TÜKETİCİYE SATARAK BÜTÇESİNE KATKI SAĞLIYOR.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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