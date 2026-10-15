Dolar 49,4139 +0,08%
Euro 55,5438 +0,55%
Bist 12.070,17 -0,40%
Altın Gram 6.629,30 +1,58%
EUR/USD 1,1217 +0,54%
Brent Petrol 105,98 -0,08%
--°

Karşıdan geçerken otomobilin çarptığı 77 yaşındaki Şükrü Uslu hayatını kaybetti

Muğla Seydikemer'de karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 77 yaşındaki Şükrü Uslu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 20:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Karşıdan geçerken otomobilin çarptığı 77 yaşındaki Şükrü Uslu hayatını kaybetti

Muğla Seydikemer'de yaya kazası: ölümle sonuçlandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Alaçat Mahallesi'nde sabah saatlerinde gerçekleşen kazada, 77 yaşındaki Şükrü Uslu karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Olayda, iddialara göre A.Ç. yönetimindeki 39 ACU 825 plakalı otomobilin çarpması sonucu Uslu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve Uslu ambulansla hastaneye sevk edildi.

Soruşturma ve hastanede yürütülen müdahaleler:

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Şükrü Uslu kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili olarak güvenlik güçleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

MUĞLA&#039;NIN SEYDİKEMER İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 77 YAŞINDAKİ ŞÜKRÜ USLU, KALDIRILDIĞI HASTANEDE...

MUĞLA'NIN SEYDİKEMER İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 77 YAŞINDAKİ ŞÜKRÜ USLU, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bartın'da sağanak evlerin arasından şelale gibi aktı, mazgaldan çıkan fare dikka...
images

Beyaza bürünen köy: Bozçavuş'ta ceviz büyüklüğünde dolu
images

Tekstil çalışanlarının müdahalesiyle araç yangını kontrol altına alındı
images

Kayseri'de hunat mahallesindeki üçlü cinayet duruşmasında yıllar sonra ilk savun...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Galatasaray Gençlerbirliği randevusu öncesi taktik prova yaptı

Gürsel Tekin parti içinde yeni koordinatör rolünü üstlendi

Beyaza bürünen köy: Bozçavuş'ta ceviz büyüklüğünde dolu

Tekstil çalışanlarının müdahalesiyle araç yangını kontrol altına alındı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor