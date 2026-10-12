Karşıyaka'da çıkış hedefi: Çayırova Belediyesi ve Fenerbahçe sınavı

sezon başlangıcı ve ilk üç haftanın özeti:

Karşıyaka Basketbol, Basketbol Süper Ligi'ne beklendiği gibi bir başlangıç yapamadı. Yeşil-kırmızılı ekip, ilk üç haftada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile ligde konumunu sağlama alma çabasında.

Sezona deplasmanda başlayan takım, ilk haftada Türk Telekom ile oynadığı maçı 73-72 kaybetti. İzmir temsilcisi ikinci haftada sahasında Galatasaray'ı 78-71 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı; üçüncü haftada ise Bahçeşehir Koleji deplasmanında 92-82 mağlup oldu.

iki iç saha maçının önemi:

Karşıyaka için önümüzdeki iki karşılaşma kritik bir eşik niteliği taşıyor. Ligde 4. haftada Çayırova Belediyesi ile, 5. haftada ise Fenerbahçe ile sahasında karşılaşacak olan ekip, üst üste gelecek bu iki iç saha maçından galibiyetler çıkararak bir seri başlatmayı amaçlıyor.

Bu maçlar hem moral hem de puan tablosunda yukarı tırmanma fırsatı sunuyor. Karşıyaka, ev sahibi avantajını kullanıp oyun disiplinini ve hücum verimliliğini artırarak rakipleri karşısında daha etkili görünmeyi hedefliyor.

taraftar faktörü ve cezayla ilgili durum:

Takım, Çayırova Belediyesi maçında geçen sezondan kalan seyircisiz oynama cezası nedeniyle taraftar desteğinden yoksun olacak. Bu durum, ev sahibi avantajını kısmen azaltsa da kulübün saha içi konsantrasyonunu üst düzeye çıkarma zorunluluğunu beraberinde getiriyor.

Öte yandan Fenerbahçe karşılaşması, Karşıyaka'nın bu sezon seyircisiyle ilk kez buluşacağı maç olacak ve tribün desteği takım için önemli bir itici güç sağlayabilir. Yönetim ve teknik kadro, iki maçı da kazanarak ligde yükselişe geçmeyi ve özgüveni tesis etmeyi hedefliyor.

Genel olarak İzmir ekibi, maç planlamasında hata payını azaltıp savunma disiplinini ön plana çıkararak, hem Çayırova Belediyesi hem de Fenerbahçe sınavlarından olumlu sonuçlarla ayrılmayı amaçlıyor.

BASKETBOL SÜPER LİGİ'NDE İLK 3 HAFTADA 1 GALİBİYET VE 2 MAĞLUBİYET ALAN KARŞIYAKA BASKETBOL, ÜST ÜSTE SAHASINDA OYNAYACAĞI ÇAYIROVA BELEDİYESİ VE FENERBAHÇE MAÇLARINI KAZANMAYI HEDEFLİYOR. (ARŞİV)