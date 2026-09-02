Karşıyaka'da evde saklanan 80 kilo 463 gram skunk ortaya çıkarıldı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir evde 80 kilo 463 gram skunk ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.

operasyonun seyri:

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların kente yüklü miktarda madde getirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan takip ve araştırmalar sonucu önceden belirlenen adrese operasyon düzenlendi ve arama yapıldı.

gözaltı ve adli süreç:

Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen miktar ve bulunan ekipmanların, yürütülen soruşturma açısından önemli olduğu kaydedildi; soruşturma işlemleri savcılık denetiminde sürüyor.

İZMİR'İN KARŞIYAKA İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN BİR EVE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 80 KİLO 463 GRAM SKANK ESRAR ELE GEÇİRİLDİ