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Salihli'de Sultani hasadı başladı: kaymakam bağlarda üreticilerle çalıştı

Salihli’de Sultani çekirdeksiz üzümün hasadı başladı; Kaymakam Ali Güldoğan ve Tarım Müdürü Murat Yasak üreticilerle birlikte bağlarda hasada katıldı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 21:00

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Salihli'de Sultani hasadı başladı: kaymakam bağlarda üreticilerle çalıştı

Salihli'de Sultani üzüm hasadı sahaya taştı

Manisa'nın Salihli ilçesinde yetişen ve ülke tarımında önemli yeri olan Sultani çekirdeksiz üzüm için hasat dönemi başladı. Ağustos ayının ikinci haftasında başlayan toplama çalışmalarıyla birlikte bağlarda yılın en yoğun günleri yaşanıyor.

yerinde inceleme ve hasada katılım:

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Yasak ile birlikte üreticilerin çalıştığı bağları ziyaret ederek salkımlardan üzüm kesti ve hasada katıldı. Ziyaret sırasında üreticilerle sohbet eden Güldoğan, sezonun verimli ve kazançlı geçmesi temennisinde bulundu.

Kaymakamlığın yerinde gözlemleri, bağlardaki hareketliliğin üreticilerin uzun süren emeğinin sonucu olduğunu gösteriyor. Hasat, elle toplanan meyveler nedeniyle üreticilerin yoğun mesaisini gerektiriyor ve bağlarda ekipler halinde çalışma sürüyor.

ekonomik ağırlık ve beklentiler:

Güldoğan, Sultani çekirdeksiz üzümün hem ilçeye hem de ülke ekonomisine katkısına dikkat çekti. Salihli'de yaklaşık 120 bin dekar alanda üzüm üretimi yapıldığı belirtilirken, elde edilen ürünün yaklaşık yüzde 90'ının ihraç edildiği vurgulandı. Bu durum Sultani üzümü Salihli için stratejik bir tarım ürünü haline getiriyor.

Üreticiler için hasat dönemi hem fiziki emek hem de pazar hazırlığı anlamına geliyor. Yetkililer, hasadın önümüzdeki günlerde ilçenin ekonomisine canlılık kazandırmasını bekliyor ve üreticilere bol, bereketli bir sezon diledi.

Salihli'de süren hasat çalışmaları, hem yerel üretimin sürdürülebilirliği hem de ihracata dayalı gelir açısından takip ediliyor. Bağlardaki yoğun tempo, bölgenin marka ürünü Sultani üzümün dünya sofralarındaki yerini koruma çabasının da somut göstergesi olarak kayda geçti.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNİN BEREKETLİ TOPRAKLARINDA YETİŞTİRİLEN VE DÜNYA ÇAPINDA ÜNÜYLE...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNİN BEREKETLİ TOPRAKLARINDA YETİŞTİRİLEN VE DÜNYA ÇAPINDA ÜNÜYLE TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TARIM ÜRÜNLERİ ARASINDA YER ALAN SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜMDE HASAT SEZONU BAŞLADI. SALİHLİ KAYMAKAMI ALİ GÜLDOĞAN DA BAĞLARA GİREREK ÜRETİCİLERLE BİRLİKTE ÜZÜM HASADINA KATILDI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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