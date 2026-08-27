Suriye'de 'tek devlet, tek ordu' vurgusu: msb'den sdg feshi ve güvenlik değerlendirmesi

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Afyonkarahisar Zabit Yurdu'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, SDG'nin feshi, hudut güvenliği, çok uluslu iş birlikleri ve savunma sanayiiyle ilgili gelişmeleri paylaştı. Aktürk, ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Millî Mücadele kahramanlarını rahmet ve minnetle andığını belirtti.

SDG feshi ve bölgesel istikrar değerlendirmesi:

Aktürk, SDG'nin feshi ve 'Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu'nun Suriye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğünün korunması adına önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Açıklamada, bu adımın 'Tek Devlet, Tek Ordu' anlayışının güçlendirilmesi bakımından memnuniyetle karşılandığı ifade edildi. MSB, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye ordusuna kapasite geliştirme desteğini mevcut askerî iş birliği anlaşması çerçevesinde sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

Hudut güvenliği ve terörle mücadele verileri:

Terörle mücadele kapsamında geride kalan haftada 5 PKK'lı terörist teslim oldu. Hudut güvenliğinde alınan önlemlerle son bir haftada, 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 550 şahıs yakalanırken, 807 şahıs hududu geçemeden engellendi. 1 Ocak'tan bugüne yakalananların sayısı 9 bin 80, engellenenlerin sayısı ise 47 bin 384 olarak açıklandı. Hakkâri hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 20 kilogram (20.460 gram) uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aktürk, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin olarak, Sayın Bakanın da yer aldığı Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında ilk toplantısını yaparak dört alt komisyon kurulmasına karar verdiğini bildirdi. Bakanlık, terör örgütü ve bağlantılı yapıların fiilî varlıklarının sona erdiğinin teyidine dönük görevlerini ilgili kurumlarla koordinasyon halinde sürdürecek.

30 Ağustos programı ve ulusal törenler:

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara'da geçit töreni düzenlenecek, Deniz Kuvvetleri tarafından İstanbul Boğazı'nda 15 yüzer unsur ile Boğaz Geçişi yapılacak ve 30 gemi ile 30 liman ziyareti gerçekleştirilecek. Kütahya'da Türk Yıldızları, Yenikapı/İstanbul'da ise SOLOTÜRK gösteri uçuşları icra edecek. Askerî müzeler 30 Ağustos'ta halka ücretsiz ziyaret imkânı sağlayacak.

Uluslararası görevler, iş birliği ve savunma sanayii:

Aktürk, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlu 2 F-16 uçağımızın 21 Ağustos'ta Letonya'ya intikal ettiğini ve aynı gün Estonya'ya döndüğünü belirtti. Türkiye'nin SEEBRIG karargahına 2026-2032 yılları arasında ikinci kez ev sahipliği yapacak olmasının, TSK'nın uluslararası alandaki etkin rolünün önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.

Savunma sanayii çalışmalarına dair Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından muhtelif miktarda Millî Piyade Tüfeği (MPT-76 MH) muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını, MKE tarafından MMT-76 için 2025'te tamamlanan kara kalifikasyon testlerinin ardından hava kalifikasyon testlerinin de başarıyla sonuçlandığını ve MOD 135 Elektronik Yaklaşım Tapası ile çeşitli silah ve mühimmat teslimatlarının yapıldığını aktardı.

Bölgesel gerilimler ve diplomatik değerlendirmeler:

İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki tutumunu eleştiren Aktürk, bu saldırgan politikaların bölgedeki kalıcı barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olmaya devam ettiğini vurguladı. Uluslararası hukuka ve ülkelerin egemenliğine saygıya dayalı bir güvenlik anlayışının önemine dikkat çekildi ve uluslararası toplumdan somut tedbir talep edildi.

Aktürk, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını yakından takip ettiklerini, ABD makamlarının Suriye'yi de kapsayan bir çatışmasızlık mekanizması tesisine yönelik girişimleriyle ilgili henüz Bakanlığa iletilmiş resmi bir talep bulunmadığını, böyle bir talep iletilmesi halinde ilgili makamlarla koordinasyon içinde değerlendirileceğini ifade etti.

Ege'de gelişmeler ve adaların statüsü:

Yunanistan'ın Kerpe Adası'ndan Girit'e Patriot sistemlerini taşıma kararını, mevcut yanlış uygulamadan geri dönülmesi yönünde olumlu bir adım olarak değerlendiren Aktürk, gayriaskerî statüdeki adaların hukuki durumunun 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmaları ile düzenlendiğini hatırlattı. Rodos'ta İHA üssü kurulmasına yönelik muhtemel adımın ise adanın gayriaskerî statüsünü ihlal edeceği ve Ege'de barış ile iyi komşuluk ilişkilerine zarar vereceği uyarısı yapıldı.

Diğer uluslararası desteğe ilişkin açıklamalar:

Somali'de deniz haydutluğuyla mücadeleye yönelik katkıların sürdüğü belirtilerek, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nın iki ülke arasındaki anlaşmalar çerçevesinde Somali'nin terör ve deniz haydutluğuyla mücadele kapasitesinin artırılmasına destek verdiği, Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon içinde Somali makamlarına gerekli yardımın sağlandığı bildirildi.

Hizmet sözleşmelerine dair soruya verdiği yanıtta Aktürk, MSB ile ABD merkezli danışmanlık şirketi arasındaki sözleşmenin iki ülkenin mevzuatına uygun şekilde şeffaf olarak kayıt altına alındığını, kapsamının herhangi bir tekil proje veya platformla sınırlı olmadığını ve bu nedenle sadece belirli bir savunma programıyla ilişkilendirilmeyeceğini kaydetti.

MSB'nin haftalık basın bilgilendirme toplantısı, yukarıdaki hususların ardından gazetecilerin gündeme dair sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB) BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRİ TUĞAMİRAL ZEKİ AKTÜRK, KONUŞMA YAPTI.