Yozgat'ta büyük veya küçükbaş hayvan hırsızlığından mahkum firari yakalandı

yakalanma süreci:

Yozgat Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalarda aranan şüpheliler arasında U.Ş.'nin de bulunduğunu tespit etti. Yapılan araştırma ve saha çalışmaları sonucu hakkında Büyük veya Küçükbaş Hayvan Hakkında Hırsızlık suçundan verilen ve kesinleşen 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan firarinin izine ulaşıldı.

operasyon ve tespit:

Ekiplerin yürüttüğü operasyon sırasında belirlenen adreste gerçekleştirilen arama ve takip neticesinde firari yakalandı. Jandarma ekipleri, yakalama sürecinde güvenlik prosedürlerine uygun hareket ederek olayın emniyetli biçimde sonuçlanmasını sağladı.

teslimat ve infaz:

Yakalanan hükümlü Yozgat E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından firari hükümlü ceza infaz kurumuna alınarak cezasının infasına başlandı.

YOZGAT’TA HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI.-