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Tütsü ateşi bahçeyi küle çevirdi: 35 kovan ve 20 meyve ağacı kül oldu

Karaman’da, arı kovanlarını tütsülemek için yakılan ateş kuru otlara sıçrayınca büyüyen yangında 35 kovan ile 20 meyve ağacı yanarak kül oldu.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tütsü ateşi bahçeyi küle çevirdi: 35 kovan ve 20 meyve ağacı kül oldu

olayın ortaya çıkışı:

Yangın, Piri Reis Mahallesi Kızık köyü yolu üzerinde bulunan bir bahçede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arı kovanlarına tütsü yapılmak için yakılan ateş, bahçedeki kuru otlara sıçradı ve rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yayıldı.

müdahale ve zarar:

İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede ulaştı ve yangına müdahale ederek söndürdü. Müdahaleye rağmen yangında içerisinde arı bulunan 35 kovan ile 20 adet meyve ağacı yanarak kül oldu.

Olay, açık alev kullanımının kuru alanlarda hızla kontrol dışı kalabildiğini gösterirken, rüzgârın yangının yayılmasında belirleyici rol oynadığı bildirildi.

KARAMAN’DA ARI KOVANLARINA TÜTSÜ YAPMAK İÇİN YAKILAN ATEŞ BAHÇEDEKİ KURU OTLARI TUTUŞTURDU. ÇIKAN...

KARAMAN’DA ARI KOVANLARINA TÜTSÜ YAPMAK İÇİN YAKILAN ATEŞ BAHÇEDEKİ KURU OTLARI TUTUŞTURDU. ÇIKAN YANGINDA 35 ARI KOVANI İLE 20 ADET MEYVE AĞACI YANARAK KÜL OLDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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