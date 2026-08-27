Yaylanın 250-300 yıllık gölgesi: Elbistan'daki dev kavak ağacı

Yaylanın simgesi haline gelmiş asırlık kavak

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi Yalıntaş Mahallesi Uzunmehmet Yaylası’nda bulunan dev kavak ağacı, bölge sakinlerinin ortak belleğinde yer eden bir doğal işaret olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 250-300 yıllık olduğu belirtilen ağaç, heybetli gövdesi ve geniş gölgesiyle dikkat çekiyor.

Ağacın fiziksel özellikleri ve yayladaki rolü:

Ağacın boyunun 25-30 metre civarında olduğu, yaylanın eski dönemlerinde burada otlatılan koyun sürülerinin dinlenme noktası olarak kullanıldığı aktarılıyor. Yöre halkının anlattığına göre eskiden dört sürü bir arada bu ağacın gölgesinde yatarken, zaman zaman bin, bin 500 koyun aynı alanda serinliyordu. Bugün de tarlada çalışan işçiler ve yaylaya gelenler için uğrak bir dinlenme mekânı olmayı sürdürüyor.

Yerel anlatılar ve iklimsel etkiler:

Yaylada yaşayan 75 yaşındaki Ali Bahçivan, ağacın dikildiği dönemi kimsenin hatırlamadığını, baba ve dedelerinden aktarılan sözlü tarihin ağacın asırlık olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Bahçivan, yaylanın yaklaşık 1.950 metre rakımda bulunduğunu vurgulayarak buranın çevre illere göre yaz aylarında 10-15 derece daha serin olduğunu söylüyor. Bu serinliğin hem insanların hem de tarım ürünlerinin yaşamını etkilediği, yüksek rakımdan dolayı ürünlerin daha geç olgunlaştığı ifade ediliyor.

Bölge sakinleri için ağaç sadece bir bitki değil; geçmiş ile bugün arasında bağ kuran, yaylanın gündelik yaşamında payı büyük olan bir unsur. Yerel halkın tarifinde bu ağaç halk arasında 'kavak ağacı' olarak anılıyor ve köylüler için adeta bir can damarı niteliğinde.

Kahramanmaraş'ta 300 yıllık kavak ağacı böyle görüntülendi