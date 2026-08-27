Gölette düşen su seviyesi yaşamı kısıtladı: Çerkezmüsellim'de balık ölümleri

Çerkezmüsellim Göleti'nde balık ölümleri

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde bulunan Çerkezmüsellim Göletinde su seviyesinin çekilmesi sonucu çok sayıda balık telef oldu. Göletteki su çekilmesi, balıkların yaşam alanını daraltırken su içindeki çözünmüş oksijen miktarının azalmasına yol açtı; bunun ölümlerin başlıca nedeni olduğu değerlendiriliyor.

olayın seyri:

Vatandaşlar gölette çok sayıda ölü balık gördüklerinde yetkililere haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, hem su örnekleri hem de ölü balıklar üzerinden ilk incelemeleri yürüttü. Olay sahasında gözlemlenen durum, su seviyesindeki azalmanın ekosistemde ani bir baskıya neden olduğu yönünde.

yetkililerin müdahalesi:

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gölette inceleme yaparak su ve ölü balıklardan numune aldı. Alınan numuneler, daha ayrıntılı laboratuvar analizleri için ilgili birimlere gönderildi. Yetkililer, balık ölümlerinin kesin nedeninin yapılacak analizlerin ardından netlik kazanacağını belirtti.

ne bekleniyor:

Analiz sonuçları, su kalitesi, oksijen düzeyi ve olası başka etkenlerin (örneğin ani sıcaklık değişimleri veya kirletici girdi) rolünün değerlendirilmesine olanak sağlayacak. Bu süreç tamamlanana kadar gölet çevresindeki gözlem ve numune alma çalışmaları sürdürülmeye devam edecek.

Yerel ekosistemde görülen bu tür ani ölümler, su seviyesindeki değişimlerin ve su kalitesi izleme uygulamalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Yetkililer incelemenin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı.

TEKİRDAĞ'IN HAYRABOLU İLÇESİNDE BULUNAN ÇERKEZMÜSELLİM GÖLETİ'NDE, SU SEVİYESİNİN AZALMASI NEDENİYLE BALIK ÖLÜMLERİ YAŞANDI.ÖLETTE ÇOK SAYIDA BALIĞIN TELEF OLDUĞU GÖRÜLÜRKEN, YAŞANAN DURUM BÖLGEDE ENDİŞEYE NEDEN OLDU.