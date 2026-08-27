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Kartepe’de 4 sokakta yeni asfaltla ulaşım konforu artırıldı

Kartepe Belediyesi ekiplerinin Fatih Sultan Mehmet ile Acısu mahallelerindeki dört sokakta yürüttüğü yenileme çalışmaları asfalt serimiyle tamamlandı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 10:37

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EDİTÖR: Aslı Han

Kartepe’de 4 sokakta yeni asfaltla ulaşım konforu artırıldı

çalışmanın kapsamı:

Kartepe Belediyesi tarafından ulaşım konforunu yükseltmek amacıyla yürütülen üstyapı çalışmaları kapsamında Fatih Sultan Mehmet ve Acısu mahallelerinde kapsamlı yol yenileme uygulamaları yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde Taç, Nida ve Nesil sokaklarda yol hazırlıkları tamamlandıktan sonra asfalt serimi gerçekleştirildi. Uygulama, yüzeydeki düzelmenin yanı sıra sokakların kullanım güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Acısu Mahallesi’nde ise Zeytinli Sokak’ta zemin güçlendirme çalışmasıyla birlikte yol yenileme yapıldı. Bu çalışmayla yolun taşıma kapasitesi ve zemin dayanımı iyileştirilerek günlük ulaşım daha konforlu hale getirildi.

yerinde inceleme ve koordinasyon:

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman sahadaki çalışmaları yerinde inceledi, ekiplerden gerçekleştirilen uygulamalar ve devam eden işler hakkında bilgi aldı. İnceleme programı kapsamında Başkan Kocaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Suadiye Mahallesi ile FSM Kent Çarşısı Kapalı Pazar Alanı çevresinde yürütülen asfalt çalışmalarını da değerlendirdi.

Başkan Kocaman, tamamlanan uygulamalar sonrası bölgelerdeki durum değerlendirmesini paylaşırken, ulaşım yatırımlarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile koordineli ve iş birliği içinde çalışmaya devam edileceğini vurguladı. Yapılan yenilemelerin kısa vadede sokakların kullanım rahatlığını ve güvenliğini artıracağı; orta vadede ise altyapı performansını olumlu etkileyeceği belirtildi.

Yerel ekiplerin rutin bakım ve denetim çalışmalarıyla birlikte, yenilenen yolların ömrünün uzatılması ve trafik akışının düzenlenmesi hedefleniyor. Vatandaşlar için daha pürüzsüz ve güvenli bir ulaşım hedefleyen bu tür üstyapı yatırımlarının devam etmesi planlanıyor.

KARTEPE’DE ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAK AMACIYLA SÜRDÜRÜLEN ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA FATİH...

KARTEPE’DE ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAK AMACIYLA SÜRDÜRÜLEN ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA FATİH SULTAN MEHMET VE ACISU MAHALLELERİNDEKİ YOLLAR YENİLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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