Kartal'da tehdit ve saldırılar zinciri: el bombası atılan iş yerinde 4 kişi tutuklandı

Kartal'daki saldırı iddiaları ve soruşturmanın başlangıcı:

İstanbul Kartal'da bir iş yerine yönelik gerçekleşen bir dizi silahlı ve patlayıcı eylem, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmayla aydınlatıldı. Olaylar, iş yeri sahibine yöneltilen yurt dışı bağlantılı tehdit iddialarıyla birlikte soruşturmanın odağı haline geldi.

İddialara göre, 10 Ağustos Pazartesi günü iş yeri önüne el bombası atıldı; 11 Ağustos Salı günü ise aynı adrese plakasız bir motosikletle gelip yanıcı madde dökülerek silahla kurşunlama gerçekleştirildi. Bu olaylar, emniyet birimlerinin teknik ve fiziki takibiyle detaylı biçimde incelendi.

Operasyon ve yakalanma süreci:

Soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntüleri, teknik takip ve fiziki izleme çalışmaları sonucunda şüphelilerin Kocaeli Darıca ilçesine kaçtığı belirlendi. Ekipler, 21 Ağustos Cuma günü Kocaeli'de düzenlenen eşzamanlı operasyonda toplam 9 adrese baskın yaptı ve 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 1 ruhsatsız tabanca, 1 adet 9 mm şarjör ve 10 fişek, 1 metal kelepçe, 1 muşta ve 38 kurusıkı fişek bulundu. Gözaltındaki şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerası kayıtları ve olayın görüntüleri:

Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri soruşturmaya önemli deliller sağladı. Kamera kayıtlarında şüphelilerin motosikletle iş yeri önüne geldikleri, el bombası attıkları anlar ve ertesi gün aynı adrese gelerek yanıcı madde döküp iş yerini kurşunladıkları yer alıyor.

Ayrıca görüntülerde şüphelilerin olay yerinden uzaklaştıktan sonra kıyafetlerini değiştirip çöpe attıkları anlar da tespit edildi; bu sahneler soruşturmanın önemli delilleri arasına girdi.

Soruşturma dosyası ve güvenlik kayıtları, kovuşturma sürecinde mahkeme sürecinin ilerlemesine kaynak teşkil edecek nitelikte. Emniyet birimleri, benzer olayların önlenmesi için teknik ve fiziki takibin önemine dikkat çekiyor.

Kartal’da iş yerine el bombalı saldırı ve kurşunlama: 4 şüpheli tutuklandı