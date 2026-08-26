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Pursaklar'da zaferin 104'üncü yılı coşkuyla kutlanacak

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı Pursaklar'da, 30 Ağustos Pazar saat 19.00'da Saray Selçuklu Meydanı'nda Ali Kınık ve Ankaralı Coşkun'la kutlanacak.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Pursaklar'da zaferin 104'üncü yılı coşkuyla kutlanacak

Pursaklar'da zaferin 104'üncü yılı coşkuyla kutlanacak

Pursaklar Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümünde vatandaşları bir araya getirecek görkemli bir program hazırladı. Etkinlik, ilçede milli birlik ve beraberlik duygusunu ön plana çıkaracak bir akşam programı olarak planlandı.

Saat ve yer bilgisi:

Program, 30 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da Saray Selçuklu Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Etkinliğe tüm hemşeriler, aileleri ve yakınlarıyla birlikte davet edildi.

Başkan Çetin'in mesajı:

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin konuşmasında şunları söyledi: "30 Ağustos, milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne olan inancını tüm dünyaya gösterdiği, tarihimizin en büyük zaferlerinden biridir. Zafer Bayramımızın 104'üncü yılını hep birlikte, büyük bir coşku ve gurur içerisinde kutlayacağız. 30 Ağustos akşamı Saray Selçuklu Meydanı'nda gerçekleştireceğimiz konser programımıza tüm hemşerilerimizi, aileleri ve sevdikleriyle birlikte davet ediyorum. Birlik ve beraberliğimizin daim olması dileğiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

Program ve sanatçılar:

Kutlama programında sahne alacak isimler arasında Ali Kınık ve Ankaralı Coşkun bulunuyor. Pursaklar Belediyesi, her iki sanatçının performansının katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacağını belirtti.

Etkinlik, Zafer Bayramı'nın tarihsel önemini anarken aynı zamanda toplumda dayanışma ve beraberlik ruhunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Belediyenin davetiyle meydanda buluşacak vatandaşlar, kutlama vesilesiyle ortak bir gurur ve coşku yaşayacak.

PURSAKLAR BELEDİYESİ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE VATANDAŞLARI GÖRKEMLİ...

PURSAKLAR BELEDİYESİ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE VATANDAŞLARI GÖRKEMLİ BİR KUTLAMA PROGRAMINDA BULUŞTURMAYA HAZIRLANIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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