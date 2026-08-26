Erdoğan malazgirt anmasında bölgeye barışçıl yön verme kararlılığını yineledi

Erdoğan'ın malazgirt anmasındaki mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 955. Yıl Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı’nda açıklamalarda bulundu.

vurgular ve hedefler:

Erdoğan, konuşmasında bölgeye ilişkin hedeflerini doğrudan dile getirerek, "Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge için atımızın kuyruğunu bağladık. Kardeşliğimiz için bunu yaptık. Dost düşman herkes bilsin bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye barışçıl politikalarıyla bölgeye yön veriyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmada öne çıkan ana tema, terörle mücadele ve bölgesel istikrarın sağlanması bağlamında kardeşlik ile barışçıl politikaların önemi oldu. Erdoğan, bölgenin yeniden düzenlenmesine ilişkin kararlılığı ve Türkiye'nin bu süreçte aldığı rolü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge için atımızın kuyruğunu bağladık. Kardeşliğimiz için bunu yaptık. Dost düşman herkes bilsin bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye barışçıl politikalarıyla bölgeye yön veriyor. Bunun önünü artık kimse kesemez"