Tokat'ta freni tutmayan Hyundai yokuşta kayıp park halindekilere çarptı

Kaza, Topçam Mahallesi Hayrettin Tokadi Caddesi İhlas Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yokuş aşağı ilerleyen 50 AGT 564 plakalı Hyundai marka otomobilin freni tutmadı. Sürücü durumun farkına varınca aracı kontrol etmeye çalıştı ancak araç kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarptı.

kaza anı ve araç hareketi:

Sürücünün yönlendirmesiyle otomobil önce bir ev önünde park halindeki araca çarptı, çarpmanın etkisiyle yokuş aşağı yuvarlanmaya devam ederek park halindeki bir başka araca daha çarptı ve orada durdu. Olayın görünümü ve araçların aldığı hasar çevredeki görgü tanıkları tarafından bildirildi.

yaralıların durumu ve müdahale:

Kazada sürücü G.Y. ile araçta bulunan kızı Ü.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Anne ve kızı ambulansla hastaneye kaldırıldı; yetkililer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı ve olay yerinde gerekli tutanaklar tutuldu.

TOKAT'TA FRENİ TUTMAYAN OTOMOBİL, KONTROLDEN ÇIKARAK PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI. KAZADA BİR ANNE VE KIZI YARALANDI.